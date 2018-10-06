Voleybol: 2018 Erkekler Balkan Kupası





ANKARA (AA) - Balkan Voleybol Birliği (BVA) tarafından düzenlenen 2018 Erkekler Balkan Kupası'nda mücadele eden Ziraat Bankası, Romanya temsilcisi CSM Bükreş'i 3-1 yenerek finale yükseldi.

Bulgaristan'ın Pazarcık kentindeki Vasil Levski Salonu'nda oynanan mücadelede Ziraat Bankası, rakibini 25-21, 25-12, 15-25 ve 26-24'lük setlerle 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Ziraat Bankası, Bulgaristan'dan Hebar ile Sırbistan'dan Mladi Radnik takımları arasındaki mücadelenin galibiyle yarın TSİ 19.00'da finalde karşılaşacak.

Türk temsilcisi, Balkan Kupası'nı kazanması halinde CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek ve turnuvanın eleme turunda Kosova'dan Luboteni Ferizaj takımı ile eşleşecek.