MALATYA (AA) - Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda, Sorgun Belediyespor, Malatya Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.
Battalgazi Spor Salonunda oynanan maçta Mahmut Karaca ve Mehmet Hayri Yılmaz hakem ikilisi görev yaptı.
Karşılaşmanın ilk seti, 26-24 konuk ekip Sorgun Belediyespor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.
Malatya Büyükşehir Belediyespor ikinci sette ortaya koyduğu oyunla seti 25-15 alarak durumu 1-1 getirse de Sorgun Belediyespor, üçüncü seti 25-20, dördüncü seti 25-16 skorla kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.