Vodafone Karakartallılar Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman izledi

İSTANBUL (AA) - Vodafone Karakartallılar, Beşiktaş JK’nın Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenmanını izledi

Şirket açıklamasına göre, Beşiktaş JK ile Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, alanında bir ilk olan Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaşlı abonelerine kazandırmaya devam ediyor.

Vodafone KaraKartal Hareketi’nin ayrıcalıklarından "Antrenman Ziyareti" kapsamında şubat, mart ve nisan çekilişlerini kazanan 15 talihli, Beşiktaş JK’nın Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanı izleyerek keyifli bir gün yaşadı.





- Hem takım hem taraftar kazanıyor





Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında Vodafone’un zengin tarife dünyasından kendilerine en uygun tarifeyi seçebilen Beşiktaş JK taraftarları, aylık tarife ücretlerine ek 5 ve 9 liralık destek paketleri ile takımlarına destek olabiliyor.

Bu paketler sayesinde aylık 1 ve 2 GB'lık sosyal medya internet paketlerine sahip olan taraftarlar ayrıca, Beşiktaş JK’nın kazandığı her maç için sosyal medyada geçerli Galibiyet Primi, takımla birlikte deplasmana seyahat, hediye VIP ve normal biletler, antrenman ve kamp ziyareti, indirimli müze turu, imzalı forma, Kartal Yuvası indirimi, çocuğunu seremoniye çıkarma hakkı, Ayın Sürprizi gibi özel fırsatlardan yararlanma şansına da sahip oluyor.



Halihazırda Vodafone abonesi olanlar, Vodafone KaraKartal Hareketi'ne katılmak için “BJK5” ve “BJK9” yazarak 1903’e SMS gönderebiliyor ya da "Vodafone Yanımda" uygulamasından başvurabiliyor.