"Vodafone Geleceğin KaraKartalı"nda elemeler tamamlandı





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Vodafone ortaklığında hayata geçirilen "Vodafone Geleceğin KaraKartalı" projesinde bölge elemeleri tamamlandı.

Çilekli Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’un da izlediği Marmara Bölgesi elemelerinde Kerem Serdaroğlu (9), Metin Mert Matur (12), Kemal Efe Dinkçi (9), Yağız Efe Kaya (12) ve Yağız Baran Kaya (8) finale kaldı.

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Fikret Orman, projeyle Türkiye'nin dört bir yanındaki yetenekli çocukları keşfedip Beşiktaş altyapısına kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, "Projenin büyük kısmını Vodafone yaptı. Hayırlı ve güzel bir iş yaptılar. Çocuklara sporu sevdirmek için bir vesile oldu. Kulübümüzle yakınlaşmaları için vesile oldu. Bizim için en önemli şey genç nesille Beşiktaş'ın buluşmasıydı. Türkiye seçmelerini bitirdik. Başarılı geçiyor. Ekibimiz ve Vodafone büyük emek döktü, müthiş proje oldu. Ben bu kadar beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise dünyanın ilk dijital izleme projesi olan "Geleceğin KaraKartalı"nda hedefledikleri sosyal faydayı sağlayabilmek için dijitalleşmenin gücünü kullandıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Beşiktaş ile ilişkimiz stat sponsorluğuyla başladı. Bu projeyi de Beşiktaş'a nasıl destek oluruz düşüncesiyle şekillendirdik. Beşiktaş zaten İstanbul'daki, büyük şehirlerdeki çocuklara ulaşıyordu. Dijitalleşmeyle daha küçük yerlere nasıl gidebiliriz diye düşündük. 81 ildeki çocuklarımıza ulaştık. 4 bin gencimiz elemelere katıldı. 60 bin taraftar oy verdi. 5 milyon kez izlendi. Beşiktaş ile Türkiye'nin 8-13 yaş grubu futbol sevdalıları buluşmuş oldu. Son ayağını İstanbul'da yaptık. Minimum 3 gencimiz Beşiktaş altyapısına kazandırılacak."

Elemelerin tamamlanmasının ardından 7 bölgeden seçilen 35 çocuk BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenecek kampa ve ardından Vodafone Park’taki bir günlük final etkinliğine katılacak. Finalde yapılacak seçmelerle en az 3 çocuk Beşiktaş'ın altyapısına girme fırsatı yakalayacak.



