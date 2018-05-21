"Vodafone Geleceğin KaraKartalı" projesi





ANTALYA (AA) - Beşiktaş Kulübü ile Vodafone ortaklığında gerçekleştirilen "Vodafone Geleceğin KaraKartalı" projesinin dördüncü durağı Antalya oldu.

Türk futboluna genç yeteneklerin kazandırılması amaçlanan dijital izleme projesinin, Antalya etabı gerçekleştirildi.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun ve Beşiktaş Kulübü Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu, siyah-beyazlı kulübün eski futbolcusu ve altyapı takımları teknik koordinatörü Sead Halilagic Antalya'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.





- Baytorun: "Yarım milyon çocuğa ulaştık"





Basın toplantısında konuşan Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, "Dijitalleşme sınırları ortadan kaldırır, fırsat eşitliği oluşturur. Bu proje bunun ispatıdır. Seçtiğimiz çocuklar Bartın, Diyarbakır, Antalya gibi farklı bölgelerden ise bu dijitalleşmenin bir sonucudur. Bu proje sayesinde 81 ile ulaşma şansımız oldu. Yarım milyon çocuğa ulaştık. Beşiktaşlılar 'takıma destek veriyoruz ama geleceğinde de söz sahibi olmak istiyoruz' diyordu. Bu proje buna da fırsat sundu. Beşiktaş altyapı ekibinin çok önemli desteği var, 36 bin kilometre yol kat ettiler. Üç yüze yakın çocuğu ince eleyip sık dokuyarak incelediler." diye konuştu.

Bazı çocukların ilk kez İstanbul'a geleceğini söyleyen Baytorun, onlarla aynı heyecanı paylaştıklarını söyledi.





- Kutlu: "Proje beklentilerimizden verimli ve iyi noktalara ulaştı"





Beşiktaş Kulübü Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu da iki kurum arasındaki ilişkinin sıradan bir sponsorluğun ötesine geçtiklerini belirterek, "2013'ten beri iki tarafın kazanacağı faydaların yanı sıra Türk futbolunda olmayan hikayeleri nasıl yapabiliriz diye düşünüyorduk. İki taraf da temelinde maddi beklenti olmadan Beşiktaş'a ve Türk futboluna nasıl fayda sağlarız diye kafa patlattı. Proje beklentilerimizden verimli ve iyi noktalara ulaştı. 36 bin kilometre yapıp yüz binlerce çocuğa ulaştık." ifadelerini kullandı.





- Halilagic: "Seçmelerde hata yapmamaya çalışacağız"





Siyah-beyazlı kulübün eski futbolcusu ve altyapı takımları teknik koordinatörü Sead Halilagic ise projenin faydalı olacağını söyleyerek şunları kaydetti:

"Buradan seçilecek çocuklar genç yaşlarında İstanbul'a yerleşecek. Bu çok büyük bir olay. Ben de küçük bir yerden merkez bir şehre yerleşmiştim. Bu açıdan heyecan verici. Projenin Beşiktaş'a faydalı olacağını düşünüyorum. Ön elemeleri geçen çocuklarımızı alt yaş grupları antrenörlerimizden oluşan ekibimizle birlikte izlemeye başladık. Seçmelerde hata yapmamaya çalışacağız. Her bölgeden 5 çocuk seçeceğiz. Toplam 35 çocuğumuzu Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa alarak kişisel gelişim eğitimleri ve antrenmanlar ile Vodafone Park'taki finale hazırlayacağız. Bu final sonucunda da en yetenekli en az 3 çocuğumuzu altyapımıza kazandıracağız."

Toplantıda proje kapsamında beğeniye sunulan videolar 4 milyon 628 bin 362 kişi tarafından izlendiği belirtildi. Projenin en çok izlenen videosu ise Afyonkarahisarlı Batuhan Günday'ın oldu.