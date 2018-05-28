"Vodafone Geleceğin KaraKartalı" projesi

İZMİR (AA) - Vodafone ve Beşiktaş ortaklığında hayata geçirilen, dünyanın ilk dijital scouting (futbolda yetenek avcılığı) projesi "Geleceğin KaraKartalı"nda Ege Bölgesi elemeleri tamamlandı.

İzmir'de yapılan bölge finaline katılan 50 çocuktan 5'i büyük finale katılmaya hak kazandı. Ege Bölgesi elemelerini geçen Berk Uslu (10), Ege Dinç (10), Barış Diler (13), Yiğit Zeydan (13) ve Eren Yılmaz (12), İstanbul'daki finalde mücadele edecek.

“Geleceğin KaraKartalı” projesi kapsamındaki seçmelere 3 Haziran’da İstanbul’da devam edilecek. Bölge elemelerinde her bölgeden 5 olmak üzere toplam 35 çocuk seçilecek. Elemeleri geçen çocuklar, Beşiktaş'ın İstanbul Ümraniye'deki Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek 4 günlük kampa ve ardından Vodafone Park'taki bir günlük final etkinliğine katılmaya hak kazanacak. Finalde yapılacak seçmelerle en az 3 çocuk Beşiktaş altyapısına girme fırsatı yakalayacak.

Vodafone ve Beşiktaş tarafından futbolda altyapı ihtiyacından hareketle geliştirilen "Geleceğin KaraKartalı" projesinde video yüklemeleri ve oylamalar 27 Mayıs’ta sona erdi. Proje kapsamında tüm Türkiye’den toplam 4 bini aşkın video yüklendi. Yaklaşık 5 milyon kez izlenen bu videolar için 50 binin üzerinde oy kullanıldı.

Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörü Gökhan Keskin, yaptığı açıklamada, kulüp olarak Türkiye'nin dört bir yanında genç yetenekleri Türk sporuna kazandırmak için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Vodafone'un desteğiyle yürüttükleri "Geleceğin KaraKartalı" projesi ile izlemelerini bir üst boyuta taşıdıklarını bildiren Keskin, şunları kaydetti:

"Bizim oyunculuk dönemimizde de böyleydi, bugün de benzeri bir durum söz konusu. Yetenekli çocuklarımız, kendilerini gösterme fırsatını her ortamda bulamayabiliyor. Bu projeyle, dünyada ilk kez dijital bir platform üzerinden yeteneklerini sergileyen çocuklarımız kendilerini gösterme fırsatı yakalıyor. 8-13 yaş aralığındaki gençlerimiz bu özel projeyle eşit fırsatlara sahip oluyor. Ege'nin tüm şehirlerinden katılarak ön elemeleri geçen çocuklarımızı alt yaş grupları antrenörlerimizden oluşan ekibimiz izledi. Birbirinden yetenekli toplam 50 çocuk arasından 5 çocuğumuz seçildi. Yeni yetenekler keşfetmeye devam edeceğiz."