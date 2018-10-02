"VAR'ı bu kadar kolay değersiz hale getirmesinler"





KAYSERİ (AA) - Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanmasında sorunlar olduğunu ve insanların kafasında soru işaretleri oluşmaya başladığını söyledi

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş karşılaşmasından istemedikleri bir sonuçla ayrıldıklarını, hakemlerin verdikleri yanlış kararların da bunda etkili olduğunu kaydetti.

Her alanda olduğu gibi futbolda da insanların vicdanlı ve adil olması gerektiğini dile getiren Sağlam, "Maalesef ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi vicdan sorunudur. Her yapılan işte vicdanlı insanlarla da vicdanına söz geçiremeyen insanlarla da karşılaşıyoruz. Güzel bir söz var, 'Çıkar konuşunca vicdan susarmış.' diye. Öyle olmasın. İnsanlar vicdanlarını harekete geçirsinler. Alınan kararlardan toplumun ne kadar etkilendiğini düşünsünler. Ona göre de doğru ve dürüst kararlar versinler." diye konuştu.

Özellikle Beşiktaş maçında, VAR sistemi olmasına rağmen hakemlerin sonucu etkileyecek kararlara imza attığını savunan Sağlam, şunları kaydetti:

"Beşiktaş maçında Umut'un pozisyonu. Ceza sahasının üzerinde, çok net gol pozisyonu olabilecek bir yerde o kararı vermemelerini, kart çıkartılmamasını anlamıyorum. Golden önce, çok bariz bir el pozisyonunda takdir hakkını kullanmadı. Hele hele Lens'in Rotman'a faul yaptığı pozisyonda hadi hakem görmedi diyelim, orada VAR ekranlarının başındaki hakemler ne iş yapıyorlardı? Kırmızı kartı verdirememelerinin arkasında ne vardı? Orada vicdan devreye giriyor. İnsanlar emek veriyor. Tabii ki hakemler hata yapacak. Yapılan bu tür hatalara yıllardır hoşgörüyle yaklaşmış insanlarız. Madem bu VAR sistemi uygulanıyor, madem orada sistem, 'Hakemin görmediği yerde belli pozisyonlarda uyar.' diyor. Orada 3 yaşındaki çocuk bile kırmızı kart olduğunu anlayabiliyorsa, hatta hakemin elinde iki tane kırmızı kart olsa ikisini birden göstereceği pozisyonu nasıl atlıyorlar? Biraz dikkatli olsunlar. VAR sistemini de bu kadar kolay değersiz hale getirmesinler, harcamasınlar. İnsanların kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı."





- "Bu olumsuz durumu aşacak kalitede oyuncularımız var"





Beşiktaş maçının izlerini silip tekrar ayağa kalkmak için Çaykur Rizespor müsabakasını iyi bir fırsat olarak gördüklerini aktaran Sağlam, çıkışa geçmeyi planladıklarını vurguladı.

Sağlam, Beşiktaş maçında beklentilerinin farklı olduğunu söyleyerek, "Aslında maça kötü de başlamadık. Gole kadar dengede gitti. Şanssız bir gol yedik. İkinci yarıda oyunu tam dengelediğimiz dönemde hakemin vermiş olduğu tartışmalı bir karardan sonra golü yedik. Neticede istemediğimiz bir sonuçla sahadan ayrıldık. İçerisinde bulunduğumuz bu olumsuz durumu aşacak kalitede oyuncularımız var. Taraftarlarımızın da desteğiyle inşallah Çaykur Rizespor karşılaşmasından iyi bir sonuçla ayrılıp, milli maç arasını da iyi değerlendirip, çıkışa geçen, herkesin beğendiği bir Kayserispor olacağız." diye konuştu.





- Hazırlıklar sürüyor





Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Antrenman 5’e 2 top kapma ve şut çalışmalarının ardından tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Kana Bıyık ve Varela idmana katılmadı.



