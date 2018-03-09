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Van Persie, ayın taraftar oyuncusu seçildi

Hollanda Birinci Futbol Ligi takımlarından Feyenoord'un devre arasında Fenerbahçe'den transfer ettiği Robin van Persie, "ayın taraftar oyuncusu" seçildi.

09 Mart 2018 Cuma 22:25
Van Persie, ayın taraftar oyuncusu seçildi
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ROTTERDAM (AA) - Feyenoord'un internet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Van Persie'nin takıma üye olan taraftarlar tarafından şubat ayında "ayın taraftar oyuncusu" seçildiği belirtildi.

Açıklamada, beş kez bu ödüle layık görülen Steven Berghuis'ın yüzde 21, Robin van Persie'nin ise yüzde 31 oy aldığı kaydedildi.

Van Persie, yaptığı açıklamada, ayın futbolcusu seçildiği için onur duyduğunu aktararak, "Taraftarlara teşekkür ediyorum. Bana verdikleri değeri ve saygıyı derinden hissediyorum. Buna karşılık iyi oynayarak ve güzel goller atarak onlara bir şeyler vermek istiyorum. İlk şahsi ödülümü aldım, bundan sonraki hedef takımla alacağım ödül olacaktır." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Abdullah Aşıran


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