Vali Gül İşitme Engelliler Spor Kulübünü kutladı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mustafa Epik ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Gül, engelli bireylerin gösterdiği başarıların gurur verici olduğunu ifade etti.

Her insanın bir engelli adayı olduğunu ve engellilere saygının onlara yaşam sevinci kattığını belirten Gül, "İlimizde de bunun örneğini görüyoruz. Engelsiz bir yaşam için Sivas'ta önemli çalışmalar yapıldı. Son olarak da Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'ın talimatıyla İşitme Engelliler Lisesi ilimize kazandırıldı. Spor altyapısına da önemli katkılar yapılarak, her bireyin sporla uğraşması sağlandı. Engelli kardeşlerimiz de kurdukları spor kulübü ile göğsümüzü kabarttı. Deplasmanlı birinci ligde takımımıza başarılar diliyorum. Güreşçi kardeşlerimizin de Rusya'dan altın madalya ile döneceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mustafa Epik ise bir süre önce Sağırlar Futbol 2. Ligi D Grubu'nu şampiyon olarak tamamladıklarını ifade ederek, desteklerinden dolayı Vali Gül'e teşekkür etti.

Kulübün sadece futbolda değil güreşte de iddialı olduğunu vurgulayan Epik, haziran ayında Rusya'da yapılacak İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 92 kilogramda Dursun Gözel ve 86 kilogramda Sebahatttin Gözel'in milli takım forması ile mücadele edeceğini aktardı.

Güreşçilerden altın madalya beklediklerini belirten Epik, "Sivas'a kazandırılan Sivas İşitme Engelliler Lisesi için Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz ve Valimiz Davut Gül'e şükranlarımızı sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Recep Toparlı'nın editörlüğünde Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi tarafından hazırlanan Engellilerin Başından Geçen Fıkra Tadında Olaylar adlı kitabı da Gül'e takdim eden Epik, engellilere gösterdiği yakın ilgiden dolayı Vali Gül'e şilt verdi.









