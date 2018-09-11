SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Türkiye İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı sporcusu Vahdettin Doğan'ı makamında kabul etti.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, U 21 Milli Futbol Takımı Sporcusu Vahdettin Doğan, Sivas Sağırlar Spor Kulübü Başkanı Mustafa Epik ve beraberindeki kulüp yöneticileriyle Gül'ü ziyaret etti.

Avrupa Şampiyonu olması nedeniyle U 21 futbol takımını tebrik eden Gül, takımda forvet olarak görev alıp başarılı bir performans sergileyen Doğan'ı kutladı.



Sivas Sağırlar Spor Kulübü Başkanı Mustafa Epik'in İşitme Engelliler Lisesi ile ilgili taleplerini de dinleyen Gül, kentte İşitme Engelliler Lisesi açıldığını ve bir öğrenci dahi olsa okulun bu yıl hizmet vereceğini ifade etti.

İşitme engelli öğrencilerin başka şehirlere gitmemesini, Sivas’a kazandırılan okulda eğitim almalarını isteyen Gül, "Okula bu yıl öğrenci alınacak ve eğitim öğretime başlanacak. Bu okul sadece ilimizin değil, çevre illerin ve ilçelerimizin de ihtiyacını karşılayacak. Tüm işitme engellilerimizin olduğu gibi dezavantajlı her bireyimizin eğitimini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.



Ziyaretin sonunda Vali Gül, başarılı sporcuyu ödüllendirdi.

