Vali Gül, başarılı sporcuları ödüllendirdi

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, kentteki çeşitli spor kulüplerinde farklı branşlarda derece elde etmiş sporcuları makamında kabul edip, başarılarından dolayı kutlayarak ödüllendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Gül ilk olarak İtalya’da 15-23 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda 89 kilogramda 'Light Contact'da Dünya 3.'sü olan Talha Emir Buldu ve beraberindekileri kabul etti.

Daha sonra ağustos ayında Berlin’de yapılan Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) 2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda T.44’de 1.80 metre atlayarak Avrupa 3.'sü olan Tarık Taha Buyrukoğlu ve beraberindeki heyet ile bir araya gelen Vali Gül, son olarak Slovakya’nın Tırnava kentinde yapılan Gençler Güreş Avrupa Şampiyonası’nda 82 kilogramda Avrupa 3.’sü olan Muhittin Sarıçiçek ile Zara Belediye Başkanı Ahmet Pala, Zara Belediye Spor Kulübü Başkanı Hamza Ergüt’ü ağırladı.

Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda çeşitli branşlarda dereceye giren sporcuların başarılarını takdirle karşıladığını belirten Gül, Sivas’ın spor altyapısının gelişmesi ile birlikte farklı branşlarda dereceler elde edilmesinin de sevindirici olduğunu aktardı.

Bu başarıyı yakalamanın mutlaka disiplinli bir çalışmayı gerektirdiğine işaret eden Gül, "Sizleri çalıştıran antrenörlerinize de ayrıca teşekkür ediyorum. Hiç şüphe yok ki ailelerinizin de sizlerin bu başarısında büyük katkısı var. Sizlerin başarısı diğer genç arkadaşlarımıza örnek oluşturuyor. Gençlerimizin spora yönelmeleri çok önemli. Hepimizin beklentisi farklı branşlarda bu başarıların daha da artmasıdır." diye konuştu.

Vali Davut Gül, başarılı sporculara çeşitli hediyeler verdi.