Uruguay son dakikalarda güldü

YEKATERİNBURG (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu maçında Uruguay, Mısır'ı 1-0 mağlup etti.

Tribünlerde yer yer boşlukların bulunduğu A Grubu'nun ikinci maçında Dünya Kupası'na 28 yıl aradan sonra katılan Mısır ile kupayı iki kez müzesine götüren Uruguay karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iki taraf da kontrollü başladı. Genellikle orta saha mücadelesi içinde geçen ilk yarıda, Uruguay Cavani ve Suarez'le, Mısır ise Kasımpaşalı Trezeguet ile yakaladığı gol pozisyonlarından yararlanamayınca taraflar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

İkinci yarıda daha etkili bir performans sergileyen Uruguay, önemli gol fırsatları yakalamasına rağmen uzun süre değerlendiremezken, Mısır ise kontrataklarla etkili olmaya çalıştı.

Uruguay'da 46. dakikada Cavani ile verkaça giren Suarez'in boş pozisyonda ceza sahası sağ çaprazından sert şutunu Mısır'ın kalecisi El-Shenawy çıkardı.

Karşılaşmanın 73. dakikasında yine Cavani ile verkaça giren Suarez, kaleciyle ceza sahası içinde karşı karşıya kalmasına rağmen topa zamanında vuramadı ve meşin yuvarlak, El-Shenawy'de kaldı.

83. dakikada Suarez'in ceza sahası dışına doğru yaptığı ortada topa yere düşmeden vuran Cavani'nin sert şutunu, kaleci El-Shenawy çıkardı.

87. dakikada ceza sahası dışından frikik kazanan Uruguay'da Cavani'nin sert şutunda top, bu kez direkten döndü.

Uruguay, aradığı golü 90. dakikada buldu. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta oyuna ikinci yarıda dahil olan Sanchez'in ortasına iyi yükselen Gimenez, düzgün bir kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Uruguay, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madridli Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mısır'ın yıldızı Muhammed Salah, henüz tam olarak iyileşmemesi gerekçesiyle maçı yedek kulübesinden takip etti.

Mısır'ın 45 yaşındaki kalecisi Essam El-Hadary de karşılaşmayı yedek kulübesinden takip ederek Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını elde edemedi.

A Grubu'nda ilk maçların ardından 3 puanlı takımlardan Rusya liderliğini sürdürürken, Uruguay ise ikinci sırada yer aldı. Puansız takımlardan Mısır üçüncü, Suudi Arabistan ise son sırada bulunuyor.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu