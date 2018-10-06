Ünal Karaman'ın acı günü

TRABZON (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın annesi vefat etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Karaman'ın Konya'da yaşayan annesi Şefika Karaman'ın, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Şefika Karaman'a Allah'tan rahmet, teknik direktörümüz Ünal Karaman ve ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Galaatsaray ve Beşiktaş'tan başsağlığı mesajı

Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın vefat eden annesi Şefika Karaman için başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın annesi Şefika Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, Karaman ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübü, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın annesi Şefika Karaman'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın annesi Şefika Karaman'ın vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Şefika Karaman'a Allah'tan rahmet, Karaman ailesine, yakınlarına başsağlığı dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

TFF'den mesaj

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın vefat eden annesi Şefika Karaman için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Trabzonspor Teknik Direktörü ve A Milli Takım eski antrenörü Ünal Karaman'ın annesi Şefika Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Şefika Karaman'a Allah'tan rahmet; Ünal Karaman ve ailesi ile Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Muhabir: Tuğba Yardımcı