Ümit Milli Futbol Takımı'nın konuğu Arnavutluk

İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'un 2. maçında yarın İstanbul'da Arnavutluk'u konuk edecek.
Ay-yıldızlı ekip, İngiltere, Arnavutluk, Andorra, Avusturya ve Kosova'nın bulunduğu 3. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-1 yenmişti. Ümit milliler, Arnavutluk'u sahasında da mağlup ederek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki Ümit Milli Takım, Arnavutluk müsabakasının ardından 11 Haziran Salı günü de deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.