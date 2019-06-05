Ümit Milli Futbol Takımı'nda hedef Avrupa Şampiyonası

İSTANBUL (AA) - 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere, Arnavutluk, Andorra, Avusturya ve Kosova ile 3. Grup'ta yer alıyor.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-1 yenen milliler, 7 Haziran Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk ve 11 Haziran Salı günü de deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.

Hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Ümit Milli Takım'da teknik direktör Vedat İnceefe, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Futbolcularını Arnavutluk ve Kosova maçlarına motive etmeye çalıştığını aktaran İnceefe, "Arnavutluk'u grubun ilk maçında 2-1 yendik. Oyun olarak çok iyi olmasak da kazanmayı bildik. Eksiklerimiz vardı. Şimdi de sezon sonuna geldik. Oyuncuların tatilde olması gereken dönemde kamptayız. Oyuncularımızı motive etmeye çalışıyoruz. Onları motive edip, bu iki maçı en iyi şekilde tamamlayarak tatile göndermek istiyoruz." diye konuştu.

İki maçın da zorlu olacağına değinen genç teknik adam, "Zor maçlar olacak. Kosova iyi ve etkili bir takım. Arnavutluk da ilk maçta bize bayağı sıkıntı yaşatmıştı ama neticede kazandık. İçerideki Arnavutluk maçını da kazanıp deplasmandaki galibiyeti taçlandırmamız lazım. İnşallah Kosova maçıyla bu süreci iyi bir şekilde tamamlarız." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin grubu ilk ikide tamamlamak olduğunu anlatan Vedat İnceefe, şunları kaydetti:

"Grupta İngiltere ve Avusturya ile çekişeceğiz ama belli olmaz. Kosova son yıllarda atak yaptı. İyi futbolcular çıkıyor. İtalya'da oynayan futbolcuları var. Ne olursa olsun kendi işimize odaklanacağız. Lider olmak zor çünkü İngiltere bayağı etkili bir ekip. Bu iş, istek ve arzu işi. Ne kadar isterseniz o kadar başarırsınız. Biz de oyuncularımıza istek ve arzuyu aşılamaya çalışıyoruz. Grubu en iyi ikinci bitirme şansımız var. En iyi ikinci doğrudan katılıyor. Play-off'ta da yer alabiliriz. Hedefimiz grupta ilk 2'de yer alıp Avrupa Şampiyonası'na katılmak."

"Kulüplerin biraz sıkıntıda olması bizim işimize yaradı"

Vedat İnceefe, kulüplerin yaşadığı ekonomik sorunların ardından genç futbolculara yönelmesinin kendilerinin işine yaradığını söyledi.

Genç futbolcuların şans verildiğinde neler yapabileceklerini gösterdiğini anlatan İnceefe, şöyle devam etti:

"Kulüplerin biraz sıkıntıda olması bizim işimize yaradı. Transferi açamadıkları için genç oyunculardan faydalandılar. Bu da bizim işimize geldi. Bu oyuncuları da iyi bir şekilde takip edip kadromuza dahil ettik. Eskişehir, Kardemir Karabükspor ve Trabzonspor'un devre arası transferi aşamaları bizim için etkili oldu. Türk futbolu kazanıyor. Demek ki bu arkadaşlara fırsat verilse kulüplerini en iyi şekilde temsil edecekler. Ünal Karaman hocayı tebrik etmek lazım. Trabzonspor'da çok iyi şeyler yaptı. Demek ki genç ekiple de bunlar yapılabiliyormuş. Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı var. Bunların hepsi milli oyuncumuzdu, fırsat verildiğinde etkili olabildiklerini gösterdiler.""Şenol hocanın tecrübelerinden faydalanacağız"

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü İnceefe, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in tecrübelerinden yararlanacaklarını dile getirdi.

A Milli Takım'a futbolcu göndermeye devam edeceklerini anlatan İnceefe, "Şenol hocama başarılar diliyorum. Dört maçtır kazanıyoruz. İnşallah Fransa ve İzlanda maçlarını en iyi şekilde geçiririz ve şansımızı artırırız. Şenol hocam milli takımda, kulüplerde çalışmış tecrübeli bir teknik direktör. Biz de Şenol hocanın tecrübelerinden faydalanacağız. Altyapıdan A takıma futbolcu vereceğiz. İnşallah hocam da bunları yukarıda en iyi şekilde kullanacak. İnşallah grubu en iyi şekilde bitirecekler." şeklinde görüş belirtti.

21 Yaş Altı Futbol Ligi'nin kaldırılması

Vedat İnceefe, 21 Yaş Altı Futbol Ligi'nin yeni sezondan itibaren düzenlenmemesinin Türk futbolunu olumlu etkileyeceğini söyledi.

Genç futbolcuların profesyonel liglerde mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan İnceefe, "Karar verildi. Seneye bu iş olmayacak. Zaten 21 Yaş Altı Futbol Ligi'nden çok fazla faydalanamıyorduk. Oradaki yarışmacı grupla milli takıma aldığımız futbolcular arasında fark oluyordu. Bu oyuncuların da bir an önce profesyonel olması, 2. Lig ve 3. Lig'de o atmosferi tatması, profesyonel antrenmanları yemesi lazım. Bana göre olumlu olacak ama yaşayıp göreceğiz. Herkes bir kadro yapacak. Geri kalan futbolcuları 21 Yaş Altı Ligi'nde kullanabiliyordu ama şimdi böyle bir şey olmayacak. Elenen çok oyuncu da olabilir. 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'e gidip başarıyı yakalayabilecek futbolcular da olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Medyaya sitem

İnceefe, medyanın Ümit Milli Takım'a ilgi göstermediğini söyledi.

Ay-yıldızlı takımın Arnavutluk ve Kosova maçlarının canlı yayınlanıp yayınlanmayacağının belli olmadığını dile getiren genç teknik direktör, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda herhangi bir bilgi yok. Bu çocuklar da emek veriyor. Bunların da gündeme gelmesi lazım ki kendilerini önemli ve üst tarafta olabileceklerini hissetsin. Bana göre çok önemli. Her gittiğimiz ülkede ulusal kanallar maçları canlı yayınlıyor. Sürekli futbolcularıyla iç içeler. Maç öncesi ve sonrasında canlı yayına alıyorlar. Bizden gelen giden yok. Sadece kendi çektiğimiz görüntüler ve sitemizde yayımlanan fotoğraflar var. Buna biraz daha önem vermek lazım. Futbolcularım, önemli olduklarını hissederse başaracak çok şeyi var. İnşallah bu yaş grubuyla da ilgilenirler. Taraftarların ilgisi de önemli. Kasımpaşa'da milli maç oynadık. Tribünde sadece ailelerimiz vardı. Seyirci arıyoruz. İnşallah bu sıkıntıları atlatırız. Eylül ayında İngiltere maçımız var. İyi bir şeyler yapabilmek için seyirci ve medya desteğine ihtiyacımız var. İnşallah olur."

Muhabir: Emrah Oktay