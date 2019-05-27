Ümit Karan'a Türkiye'den teklif

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Kuzey Makedonya 1. Ligi ekiplerinden FC Shkupi'nin teknik direktörü Ümit Karan, Türkiye'de ligin sona ermesiyle teknik direktörlük için kendisine teklifler geldiğini belirterek, "Teklifler var, evet. Kendi ülkemde de başarılı olacağımı biliyorum. Değerlendireceğim." dedi.
Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonu 48 puanla dördüncü sırada tamamladıklarını ve hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'nde başarı elde etmek olduğunu söyledi.
Takımının başarısından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Karan, "Dünya beşten büyüktür. Bunu teknik direktörü olarak geldiğim FC Shkupi takımında ispatlamış olduk. Eğer bir şeyleri başarmak istiyorsanız tek gayeniz o hedefe kilitlenmek olacaktır. Düşme potasından gelip Avrupa kupalarına katılıyoruz. Şimdi sıra orada tarih yazmak. Ölümün dışında her şeye çare var." diye konuştu.
Ümit Karan, takım ruhunu oluşturabilmenin bir formülünün olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:
- "Teklifler var"
Türkiye'de ligin sona ermesiyle teknik direktörlük için kendisine tekliflerin geldiğini aktaran Karan, şunları kaydetti:
"İsim vermek şimdilik doğru değil. Bir takımın başındayım ve önümüzde maçlarımız var. Teklifler var, evet. Kendi ülkemde de başarılı olacağımı biliyorum. Değerlendireceğim."