



GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen ve 27 Haziran Perşembe günü Şahinbey Spor Salonu'nda başlayan şampiyona, sona erdi.

33 kategoride gerçekleştirilen organizasyonda 54 ilden 840'ı erkek, toplam bin 477 sporcu, mücadelelerini tamamladı. Dereceye giren sporculara, madalyaları verildi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:





Kategori Birinci İkinciÜçüncü Ümit Kadın KataDamla Su Türemen (Denizli) Didem Bakır (Ankara) Esra Çelik (Afyonkarahisar)Ümit Erkek Kata Furkan Kaynar (Ankara) Hasan Celal Yıldırım (İstanbul) Onur Çot (İstanbul) Genç Kadın Kata Ayşe Yılmaz (Afyonkarahisar) Şule Azra Akbulut (İstanbul) İdil Polat (Ankara) Genç Erkek Kata Enes Özdemir (İstanbul) Hüseyin Altundal (Trabzon) Resul Bercan Kılıç (Trabzon)21 Yaş Altı Kadın Kata Keydanur Çolak (Trabzon) Firdevs Zişan Arslan (Ankara) Arzu Firdevs Koç (Konya)21 Yaş Altı Erkek Kata

Kutluhan Duran (İstanbul)

Mustafa Eray Karaboğa (Ankara)Mehmet Batuhan Özdemir (Denizli) Ümit Erkek 52 kilo Mert Halıcı (Kocaeli) Emirhan Uygun (Sakarya) Görkem Boyazıoğlu (Bursa)Ümit Kadın 47 kilo Sıla Balkan (Bursa) Müşerref Özdemir (Antalya) Beyaz Daşdemir (İstanbul)Ümit Erkek 57 kilo Enes Fatih Kurt (İstanbul) Ekrem Ömer Gül (İstanbul) Gökdeniz Akdemir (Kocaeli)Ümit Kadın 54 kilo Hira Nur Yalçın (İstanbul) Elif Simay Erdemir (İstanbul) Bengisu Çelik (Bursa)Ümit Erkek 63 kilo Ömer Faruk Yürür (İstanbul) Kadir Kaan Bekler (Kocaeli)Bora Karaçeper (İstanbul) Ümit Kadın +54 kilo Sudenur Aksoy (İstanbul) İlknur İmece (Sivas) Seher Turalı (Bursa)Ümit Erkek 70 kilo İsmail Çiçek (Kocaeli) Mustafa Aydemir (Muğla) Ümit Ercan (İstanbul)Ümit Erkek +70 kilo Emirhan Duman (İstanbul) Ahmet Bakar (Ankara) Yusuf Can Özdemir (Antalya)Genç Erkek 55 kilo Oğuzhan Ada (Sivas) Mert Ali Ay (İstanbul) Batuhan Şahin (Sakarya)Genç Kadın 48 kilo Nursu Çevik (İstanbul) Çağla Börekçi (İstanbul) İclal İbiş (Kocaeli)Genç Erkek 61 kilo İhsan Ömer Parmak (İstanbul) Siyament Turhan (İstanbul) Emre Kaşık (Sakarya)Genç Kadın 53 kilo Beyza Atalay (Bursa) Setenay Sefil (İzmir) Berre Nur Bek (İstanbul)Genç Erkek 68 kilo Garip Deniz İşçioğlu (Hatay) Hakan Çelik (Bursa) Emir Buğra Gencan (Bursa)Genç Kadın 59 kilo Gülbahar Gözütok (Kayseri) Büşra Yazıcı (Bursa) Damla Gaye Dur (Muğla)Genç Erkek 76 kilo Ufuk Berke Çilengir (İzmir) Alperen Yaman (İstanbul) Ata Seymen Fidan (Sakarya)Genç Kadın +59 kilo Betül Azra Uçar (İstanbul) Beyza Ataklı (Kırklareli) İrem Buse Erzar (Ankara)Genç Erkek +76 kilo Uğur Burak Özgündüz (Kırklareli) Halit Muhammet Tamyüksel (Kocaeli) Miraç Kaan Punar (İstanbul)21 Yaş Altı Kadın 50 kilo Merve Tekin (Kocaeli) Şeyma Aleyna Atasert (Kocaeli) İrem Nur Çelik (Sakarya)21 Yaş Altı Erkek 60 kilo Ömer Faruk Ateş (Sakarya) Furkan Korkmaz (Sakarya) Fuat Demirel (İstanbul)21 Yaş Altı Kadın 55 kilo Esra Karabağ (Gaziantep) Damla Ocak (İstanbul) Özge Güler (İstanbul)21 Yaş Altı Erkek 67 kilo Ömer Abdurrahim Özer (Kocaeli) Muhammet Batuhan Arslan (İstanbul) Savaş Ulaş Gültekin (İstanbul)21 Yaş Altı Kadın 61 kilo Fatma Naz Yenen (Kocaeli) Çağla Eser (İstanbul) Gizem Özdemir (Kocaeli)21 Yaş Altı Erkek 75 kilo Eren Akkurt (Gaziantep) Ali Eşsiz (İstanbul) Cengizhan Demirler (Tekirdağ) 21 Yaş Altı Kadın 68 kilo Kayra Sezgin (Muğla) Hira Nur Kasatura (İstanbul) Rumeysa Yıldız (Sakarya)21 Yaş Altı Erkek 84 kilo Samed Gök (İstanbul) Volkan Aydın (Kocaeli) İbrahim Kerem Ocak (İstanbul)21 Yaş Altı Kadın +68 kilo Hatice Hale Nur Pınar (İstanbul) Beyza Nur Baş (Kırklareli) Vahide Köse (Sakarya)21 Yaş Altı Erkek +84 kilo Ömer Faruk Arslan (İstanbul) Furkan Kayalı (Ankara) İsmail Hakkı Balıkçıoğlu (Sakarya)