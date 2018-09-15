NİĞDE (AA) - Niğde'de, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Şehit Ömer Halisdemir Uluslararası Şalvar Güreşi Şampiyonası düzenlendi.

Niğde Belediyesinin desteğiyle 5 Şubat Stadı'ndaki müsabakalara 8 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katıldı.



Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, açılışta, ata sporuyla ilgi bir organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Organizasyonun düzenlenmesinin kentin tanıtılmasına ve geleneksel sporların yaşatılması adına önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz Şimşek, "Geleneksel değerlerimizin, ata sporumuzun yaşatılması, gençlere sevdirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması adına bu organizasyon çok anlamlı olmuştur." dedi.

Federasyonun Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur, 15 Temmuz'da canını vatan savunması için kahpe kurşunlara siper eden Darul Pehlivaniyye'nin yiğit evladı şehit Ömer Halisdemir'i rahmetle andığını dile getirdi.



Belediye Başkanı Rifat Özkan ise Niğde'ye Selçuklular döneminde Darul Pehlivane diye adlandırıldığını, ata sporunu yeniden canlandırmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Renkli görüntülerin yaşandığı ve çekişmeli geçen mücadelelerde, büyükler kategorisinde sıkletlerinde Zakir Sakirev, Ufuk Doğan, Adam Hasiyen, Osman Göçen, minikler kategorisinde ise Emirhan Demir, Birkan Göle, İsmail Söyler, Bahri Söyler, Yavuzhan Karadoğaner, Orhan Çam, Furkan Üçoluk birinci oldu. Müsabakaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.