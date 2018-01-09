Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman: "Her şeyde geride kaldık, bence futbol da bunlardan bir tanesi" - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Özdilek: "Bu zamana kadar bana kimse yukarıya oynayan bir takımı vermedi. 12 yıldır teknik adamlık yapıyorum, başı sıkışan takımlarla antrenörlük kariyerim başladı ve bu şekilde de devam ediyor"

09 Ocak 2018 Salı 20:33
Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri
banner230


ANTALYA (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Her şeyde geride kaldık, bence futbol da bunlardan bir tanesi." dedi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlediği Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri kapsamında yapılan "Türk Antrenörleri Başarı Endeksi" konulu panele, Aykut Kocaman ile Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek katıldı.

Kocaman, bir soru üzerine Türkiye'nin yurt dışına önce oyuncu, ardından da antrenör ihraç etmesi gerektiğini söyledi.

Bir antrenör olarak en az 30-35 oyuncuyu yurt dışına gönderme şansına sahip olmaları gerektiğini dile getiren Kocaman, "Ne bilgi biriktirebiliyoruz ne oyuncu üretebiliyoruz. Bunda geç kaldık ama hala aynı şeylere devam ediyoruz. Temel olarak çok fazla bilgiye inanan bir toplum değiliz. Daha çok söylemler ve söylentiler üzerinden gidiyoruz. Dolayısıyla her şeyde geride kaldık, bence futbol da bunlardan bir tanesi." diye konuştu.

Aykut Kocaman, bir soru üzerine A Milli Takım'ı çalıştırmanın her antrenörün hedefi olduğunu anlatarak, "Milli takım, burada olan herkesin kutsal görevidir." ifadesini kullandı.


- Özdilek: "Kimse yukarıya oynayan bir takımı vermedi"


Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise futbolculuk kariyerini büyük bir takımda geçirdiğini dile getirdi.

Futbolculuk döneminde olduğu gibi teknik direktörlük kariyerinde de hedefleri bulunduğunu anlatan Özdilek, "Bu zamana kadar bana kimse yukarıya oynayan bir takımı vermedi. 12 yıldır teknik adamlık yapıyorum, başı sıkışan takımlarla antrenörlük kariyerim başladı ve bu şekilde de devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özdilek, ligin yarısında takım çalıştırmaya başlamanın kolay bir iş olmadığını kaydederek, "Bu konuda da tecrübeli olduğumu düşünüyorum. Çünkü 12 senedir hep bu süreçleri yaşayarak ve hep üstüne koyarak gelen bir teknik adamım." diye konuştu.

Mehmet Özdilek, "Ana hedefin milli takımı çalıştırmak mı?" sorusunu, "Tüm teknik adamların hedeflerinden biridir. Tüm teknik adamların Türkiye'deki hedefleri arasında en üst noktadadır. Hepimizin de hedefi vardır. Zaman içerisinde, gelecekte benim de hedeflerimden birisidir." şeklinde yanıtladı.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaAykut KocamanFenerbahçeFutbolSÜPER LİGSÜPERLİGUluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim