Uluslararası Motosiklet Federasyonundan Afyonkarahisar'a 'tam not'

ANKARA - HALİL İBRAHİM AVŞAR

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. etabına ev sahipliği yapan Afyonkarahisar'ın Uluslararası Motosiklet Federasyonundan (FIM) "tam not" aldığını söyledi.

Uçar, dünyanın en önemli 10 spor etkinliğinden biri olan Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Türkiye'nin organizasyon gücünü dünyaya bir kez daha göstermiş olduk." dedi.

Yarışların CBS Sports, Eurosport, BNT Sport, Sport TV, FOX Sports ve Star Sport China gibi spor kanallarıyla dünyaya ulaştırıldığına işaret eden Uçar, "MX2 ve MXGP etapları 80 ülkede naklen yayınlandı. Yarışların toplamda da 186 ülkeye 4 saatlik bant yayınıyla ulaşmasını sağladık. Organizasyonu yaklaşık 1,8 milyar kişi takip etti. Böylece, Türkiye'nin tanıtımına önemli bir katkı sağlanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Uçar, FIM Avrupa Başkanı Wolfgang Srb'ın dünyanın en iyi motokros parkuru unvanını Afyonkarahisar'daki piste verdiğini aktararak, "Afyonkarahisar, dünyanın en iyi motokros pisti seçildi. FIM Avrupa Başkanı Srb, dünyanın en iyi parkuru lisansını bize kendisinin imzalayıp göndereceğini söyledi. Organizasyon ve operasyonel yeterlilik noktasında da yine aynı şekilde derecelendirmek gerekirse A derecesinde sertifika vereceklerini belirtti. Organizasyon, Uluslararası Motosiklet Federasyonundan tam not aldı." diye konuştu.

"Daha iyisini yapmanız imkansız"

Uçar, FIM yetkilileriyle yaptığı sohbette gelecek yıl daha iyi organizasyon yapmaya çalışacaklarını söylediğinde "Daha iyisini yapmanız imkansız. Zaten en iyisini yaptınız." yanıtını aldığını ve bunun onur verici olduğunu belirtti.

"Bütün sporcular ülkemizden büyük bir memnuniyetle ayrıldı." diyen Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en büyük 5 motosiklet markasının fabrika takımı eksiksiz ülkemize geldi. Takımlarıyla, pilotlarıyla burada mücadeleye katıldılar. Başta Milletvekilimiz Kenan Sofuoğlu, podyuma çıkan Hollandalı Jeffery Herlings ve ABD'li Thomas Covington olmak üzere bütün sporcular, organizasyonun sportif ve operasyonel açıdan herhangi bir aksamaya mahal vermeyecek şekilde eksiksiz bir şekilde başladığını, devam ettiğini ve tamamlandığını bize teşekkür ederek teyit etti. Dünya standartlarında bir pistte yarışmış olmanın heyecanını ve keyfini yaşadıklarını ifade ettiler. Afyonkarahisar'ın güzelliklerini de dünyaca ünlü sporculara gösterme imkanı bulduk. Termal tesislerde kaldılar ve şehir gezisinde tarihi yerlere tanıklık ettiler. Kaymaklı lokumun tadına, Afyon sucuğunun lezzetine bayıldıklarını söylediler. Birçoğu yarış sezonu bittikten sonra buraya tekrar geleceğini dile getirdi. Bundan dolayı ayrıca mutlu olduk."

"Çevre duyarlılığı ön plandaydı"

Uçar, Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar ayağında çevre duyarlılığının ön planda tutulduğuna değindi.

Afyonkarahisar ve çevre illerden yarışı izlemeye gelenlerin keyifli 4 gün geçirdiğini vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"Dört gün boyunca 50 bine yakın izleyici potansiyelini görmüş olduk. Sadece spor organizasyonu yapmadık. Sosyal ve kültürel bir faaliyet de gerçekleştirmiş olduk. Athena, Ceza, Demir Demirkan konserlerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenlendi. Önümüzdeki sene için seyirci sayısı hedefimizi 100 bin olarak belirledik. Çok daha başarılı bir organizasyonla insanlarımızın huzurunda olacağız."

Şampiyona boyunca kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Uçar, "Bu sene belki programları uygun olmadı ama ülkemizde sosyal, siyasi ve ekonomik bir krizin olmadığını spor penceresinden haykırdığımız bu organizasyonda gelecek sene en başta Gençlik ve Spor Bakanımız ile Kültür ve Turizm Bakanımızı aramızda görmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu organizasyonun tek misyonu vardı. Ülkemizi tanıtmak ve 'spor, turizmin geleceğidir' sloganını bu ülkeye anlatmak için bu organizasyona girişimde bulunmuş ve başarmış olduk. " diye konuştu.

