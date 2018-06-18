KONYA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mosso'nun sponsorluklarıyla düzenlenen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu başladı.
Konya Antalya Çevre yolunda 8 kilometrelik parkurda başlayan ve 21 Haziran Perşembe günü sona erecek turda 9 ülkeden 12 takım, toplamda 74 sporcu yarışacak.
Toplam 452 kilometre koşulacak turu bugün, Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Ahmet Örken 1'inci, Torku Şeker Spor'dan Onur Balkan 2'inci, Torku Şeker Spor'dan Ivan Balykin da 3'üncü olarak tamamladı.