KONYA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mosso'nun sponsorluklarıyla düzenlenen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu, sona erdi.

Turun 110,3 kilometrelik Konya-Kızılören etabı tamamlandı. Genel klasmanda Torku Şekerspor'un birinciliği elde ettiği turda, İran Milli Takımı ikinci, Belarus Bisiklet Takımı üçüncü oldu.

Anıt meydanından start alan turun, Konya-Kızılören etabında birinci Sakarya Salcano takımından Ahmet Örken olurken, ikinciliği Torku Şekerspor'dan Onur Balkan, üçüncülüğü ise Torku Şekerspor'dan Ivan Balykin elde etti.



Genel klasman liderinin giydiği sarı mayoyu Torku Şekerspor'dan Onur Balkan, en iyi sprinterin giydiği yeşil mayoyu İran Milli Takımı'ndan Mohammad Ganjkhanlou, en iyi yokuşcunun giydiği kırmızı mayoyu ise İran Milli Takımı'ndan Saeid Safarzadeh kazandı.



Turda dereceye giren sporcuların ve takımların ödüllerini Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Milletvekili adayı Ali Sürücü, Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Erol Küçükbakırcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Bisiklet Sporu Kalkındırma Derneği Başkanı Fatih Yılmaz verdi.







