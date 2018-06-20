



KONYA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mosso'nun sponsorluklarıyla düzenlenen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu 3. Etabı'nda İran Milli Takımı'ndan Mohammad Ganjkhanlou birinci oldu.

Önceki gün Konya-Antalya çevre yolunda 8 kilometrelik parkurda başlayan ve yarın sona erecek turda 9 ülkeden 12 takım, toplamda 74 sporcu yarışıyor.

Turun, 193,5 kilometrelik Konya-Seydişehir-Beyşehir-Huğlu-Beyşehir güzergahındaki 3'üncü etabını, İran Milli Takımı'ndan Mohammad Ganjkhanlou birinci, Torku Şekerspor'dan Ivan Balykin ikinci, aynı takımdan Batuhan Özgür ise üçüncü olarak tamamladı.

Dereceye giren sporcuların ödülleri Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Konya İl Temsilcisi Nurettin Kirpiksiz tarafından verildi.

Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu, yarın yapılacak 110,3 kilometrelik Konya-Kızılören etabıyla son bulacak.

İranlı bisikletçi Ganjkhanlou, çok zorlu bir etabı kazandığı için çok sevinçli olduğunu söyledi.







