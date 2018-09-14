NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir ve Kayseri'de gerçekleştirilecek üç etaplı Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu'nun ilk ayağı tamamlandı.

Uluslararası Bisiklet Birliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Velo Erciyes iş birliği ile düzenlenen yarışın 113 kilometrelik ilk etabı, Nevşehir Diriliş Meydanı'nda başladı.

Ürgüp ilçesi, Mustafapaşa, Taşkınpaşa, Cemil, Ayvalı köylerinden devam eden parkurda sporcular, Derinkuyu ilçesi ve Kaymaklı beldesini geçerek yeniden şehir merkezine gelip Nevşehir Polisevi önündeki bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı.

Türkiye, Kazakistan, Litvanya, Ukrayna ve Letonya'dan 64 sporcunun mücadele ettiği yarışta ilk etap sonunda birinci Ahmet Örken (Türkiye), ikinci Alexander Semenov (Kazakistan), üçüncü ise Ramunas Navardauskas (Litvanya) oldu.

Bitiş alanında yapılan ödül töreninde, Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan birinciye, Emniyet Müdür Yardımcısı Emin Çakı ikinciye, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ise üçüncüye madalyaları takdim etti.

Yarışma Direktörü Ayhan Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet programındaki yarışın, sporcuların daha sonra katılacakları yarışlar için puan elde etmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "Federasyonumuz tarafından, bu yılki uluslararası yarış programlarında dokuzuncu start verilmiş oldu. Bugünkü yarışın ardından yarın yine Nevşehir'den start verildikten sonra sporcular Erciyes Dağı'ndaki bitiş çizgisine kadar pedal çevirecek. Türkiye ulusal takımların yanı sıra farklı ülkelerden yarışçılar katılıyor." ifadelerini kullandı.

Ahmet Örken ise amacının Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda derece elde etmek olduğunu, bu yarışların kendisi için iyi bir hazırlık etabı olduğunu aktardı.

Çok zorlu bir parkurda mücadele ettiklerini dile getiren Örken, "Ama biz Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na hazırlanıyoruz, takım arkadaşlarımın desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bazı köy yollarında çok zorlandık ama bu bisikletin doğasında var. Bugün kazanmayı başardık. Kayseri'deki ikinci etap benim vücut yapıma uygun değil, takım arkadaşlarıma destek vereceğim." şeklinde konuştu.

Yarışın ikincisi Semenov da kariyerinde ilk kez önemli bir derece elde ettiği için mutlu olduğunu, Kapadokya parkurunun zorlu ama doğal güzellikler arasında iyi bir etap olduğunu aktararak, "Çok güzel bir yarış oldu. Kariyerimde ilk defa ikinci oldum, dereceye girdim. Yollar ve organizasyon çok güzeldi. Kapadokya bölgesi harika bir yer, ilginç ve bana göre dünya harikası bir doğal yapısı var." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu'nun ikinci etabı yarın yine Nevşehir'den başlayacak. İncesu, Develi istikametinden Erciyes Dağı'na tırmanacak sporcular, 131 kilometre uzunluğundaki zorlu parkurda Erciyes Kayak Merkezi'nin 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası'nda bulunan bitiş çizgisine ulaşabilmek için mücadele edecek.