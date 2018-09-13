Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu başlıyor





KAYSERİ (AA) - Ulusal ve uluslararası birçok sportif aktiviteye ev sahipliği yapan Erciyes Dağı'nda 14-16 Eylül tarihlerinde Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu'nun ikinci ayağı gerçekleştirilecek.

Erciyes AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 3 etapta koşulacak etkinlik, Uluslararası Bisiklet Birliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Velo Erciyes iş birliği ile düzenlenecek.

Türkiye'nin yanı sıra 10 ülkenin profesyonel bisiklet takımlarından 70 sporcu, uluslararası geçerliliği olan puanları ve kupayı almak için pedal çevirecek.

İlk etabı yarın Nevşehir'den start alacak Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu'nun ikinci etabı yine Nevşehir'den başlayacak. İncesu, Develi istikametinden 16 Eylül'de Erciyes Dağı'na tırmanacak olan sporcular, 131 kilometre uzunluğundaki zorlu parkurda Erciyes Kayak Merkezi'nin 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası'nda bulunan bitiş çizgisine ulaşabilmek için mücadele edecek.