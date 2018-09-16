KAYSERİ (AA) - Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu'nun üçüncü ve son ayağı olan Kayseri etabı tamamlandı.



Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yarışta sporcular, 114 kilometrelik parkurda mücadele etti.



Zorlu parkurda pedal çeviren sporcular, Sivas Caddesi'nden geçiş yaparak sırasıyla Kuzey Çevre Yolu, Kayseri-Niğde Yolu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Hacılar, Hisarcık ve tarihi Talas ilçesinden geçerek Cumhuriyet Meydanı'ndaki bitiş çizgisine ulaştı.

Türkiye, Kazakistan, Litvanya, Ukrayna ve Letonya'dan bisikletçilerin katıldığı yarışın üçüncü etabında, Torku Şekerspor'dan Onur Balkan birinci, Letonya Ulusal Takımı'ndan Gavars Tom Eriks (Letonya) ikinci, Litvanya Ulusal Takımı'ndan Navarda Uskas Ramunas (Litvanya) üçüncü oldu.

Genel klasmanda ise Vino Astana Motors takımından Ovsyaninikov Alexandr (Kazakistan) birinci olurken, Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor takımından Mustafa Sayar ikinciliği ve Navarda Uskas Ramunas ise üçüncülüğü elde etti.



