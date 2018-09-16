Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu

- Turun üçüncü ayağı olan 114 kilometrelik Kayseri etabı başladı

Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu
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KAYSERİ (AA) - Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu'nun üçüncü ve son ayağı olan Kayseri etabı başladı.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yarışta sporcular, 114 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

Türkiye, Kazakistan, Litvanya, Ukrayna ve Letonya'dan bisikletçilerin katıldığı yarışta sporcular, Sivas Caddesi'nden geçiş yaparak sırasıyla Kuzey Çevre Yolu, Kayseri-Niğde Yolu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Hacılar, Hisarcık ve tarihi Talas ilçesinden geçerek Cumhuriyet Meydanı'ndaki bitiş noktasına ulaşacak.

Etkinlik, ödül töreniyle sona erecek.

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