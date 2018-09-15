



NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir ve Kayseri'de gerçekleştirilen üç etaplı Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu'nun ikinci ayağı Nevşehir-Erciyes etabı başladı.

Nevşehir Diriliş Meydanı'ndan başlayan yarışta sporcular, 131 kilometrelik parkurda liderlik için mücadele ederek, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası'nda bulunan bitiş çizgisine ulaşabilmek için pedal çeviriyor.

Türkiye, Kazakistan, Litvanya, Ukrayna ve Letonya'dan bisikletçilerin katıldığı yarışta, Milli İrade Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi'nden geçiş yaparak Avanos ilçesine ulaşan sporcular, Kayseri'ye bağlı Garipçe köyünü geçtikten sonra İncesu, Develi istikametini takip ederek bitiş noktasına ulaşacak.

Etkinlik, yarın Kayseri kent merkezindeki son etabın ardından ödül töreniyle sona erecek.

