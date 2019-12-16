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Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası başladı
ANKARA (AA) - Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası, Ankara'da başladı.Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde üç gün sürecek organizasyona 13 ülkeden 242 sporcu katılıyor. Turnuvada, 207 Türk sporcu mücadele...
Spor 16.12.2019, 14:13
ANKARA (AA) - Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası, Ankara'da başladı.
Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde üç gün sürecek organizasyona 13 ülkeden 242 sporcu katılıyor. Turnuvada, 207 Türk sporcu mücadele ediyor.
2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı veren Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası, 19-22 Aralık tarihlerinde yine aynı yerde yapılacak.
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