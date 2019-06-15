



ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından organize edilen ve 2019 Avrupa Ralli Kupası'na dahil olan Uluslararası ESOK Rallisi'nin genel klasmanında birinciliğini Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi elde etti.

ESOK tarafından 59 araç ve 118 sporcunun katılımıyla düzenlenen ve Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü yarışı da olan etkinlik, pilotların Kozkayı mevkisindeki Nejat Banaz ve Sakarılıca'da yer alan Zafer Vatansever etaplarını ikişer kez geçip kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin önündeki bitiş çizgisine ulaşmasıyla sona erdi.

Son iki etap öncesi etkili olan yağmur, ekiplerin lastik seçiminde bir hayli zorlanmasına yol açtı. Genel klasmanda birinciliği Castrol Ford Team Türkiye adına Ford Fiesta R5 ile yarışan Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi kazandı. BC Vision Motorsport adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikinci, aynı takımdan Skoda Fabia R5 ile Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez de üçüncü geldi.

Bulgaristan'dan gelen konuk ekip Yordan Atasanov-Yanaki Yanakiev, Mitsubishi Lancer EVO IX ile ERT2 klasmanını ilk sırada bitirdi. ERT3 birincisi Ford Fiesta R2T ile Castrol Ford Team Türkiye'den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı, ERTJ birincisi de Ford Fiesta R2T ile yine Castrol Ford Team Türkiye'den And Sunman-Efe Ersoy ekibi oldu.

Ulusal klasmanda ise Sınıf N'de Mitsubishi Lancer EVO IX ile Uğur Soylu-Mehmet Köleoğlu, Sınıf 3'te Fiat Motorsporları takımından Fiat Egea 1.4 T-Jet ile Fatih Kara-Bilge Ayan, Sınıf 5'te Ford Fiesta R1 ile Hakan Kerci-Soner Çevik ve genç pilotlarda Fiat Egea 1.4 T-Jet ile Ali Türkkan-Onur Aslan birinci olmayı başardı.

35 yaş üzeri ralli otomobillerine açık Historic ralli klasmanında Parkur Racing'den Ford Escort MK2 ile Engin Kap-Özden Yılmaz birinci, Castrol Ford Team Türkiye'den Ford Escort MK2 ile Kemal Gamgam-Orkun Demir ikinci ve BMW 316 ile ferdi yarışan Uygar Birgili-Afşin Baydar da üçüncülüğü kazandı.

Zafer Vatansever Ralli Kupası'nda Citroen C2 ile İlhan Mutluay-Cumhur Önder zafere ulaşırken, aynı zamanda Kategori 2 birincisi oldu. Opel Astra GSI ile Çağlar Ünüvar-Murat Yılmaz ikinciliği ve Kategori 3 birinciliğini, Ford Fiesta ST ile Özcan Söke-Barkın Şahin de üçüncülüğü elde etti. Kategori 1'de Peugeot 106 GTI ile Özcan Öz-İlker Çaçen ve Kategori 4'te ise Yüksel Özgür-Ersin Tunç birincilikleri paylaştı.

2019 Türkiye Ralli Şampiyonası, 6-7 Temmuz'da İstanbul'un Anadolu Yakası'nda düzenlenecek İstanbul Rallisi ile devam edecek.

