KAYSERİ (AA) - Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası, Downhill UCI C2 kategorisinde gerçekleştirilen yarışlarla tamamlandı.
Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen organizasyona yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 100 sporcu katıldı.
Kupanın son gününde bin 750 metrelik zorlu parkurda 12 sporcu zamana karşı yarıştı. Sıralama turlarının ardından sporcular Downhill UCI C2 kategorilerinde dereceye girebilmek için ter döktü.
Downhill UCI C2 elit erkeklerde Rumen Istvandi Akos birinci, İranlı Hossein Nikzadeh ikinci, Burak Uzun da üçüncü sırayı aldı.
Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törende madalya ve kupaları verildi.