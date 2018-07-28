



KAYSERİ (AA) - Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası kapsamında Downhill Türkiye Şampiyonası yarışları gerçekleştirildi.

Yurt içinden ve dışından yaklaşık 100 sporcunun katıldığı Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası'nda "downhill" (yokuş aşağı) branşında Türkiye Şampiyonası yarışları yapıldı.

Yaklaşık bin 750 metrelik parkurdaki yarışmalar sonunda downhill büyük erkeklerde Burak Uzun birinci, Emirhan Eroğlu ikinci, Ramazan Emre İçöz üçüncü oldu. Downhill master erkek kategorisinde birinciliği Bünyamin Türk, ikinciliği Vehbi Taşkıran, üçüncülüğü Kadir Erduru elde etti. Downhill büyük kadınlar da ise Asuman Burcu Balcı birinciliğe uzandı.

Şampiyona, yarın downhill uluslararası UCI C2 yarışlarıyla devam edecek.



