KAYSERİ (AA) - Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası, Downhill Türkiye Şampiyonası yarışlarıyla start aldı.
Türkiye'nin ilk dağ bisikleti parkının oluşturulduğu Erciyes'te gerçekleştirilen, yurt içinden ve dışından yaklaşık 100 sporcunun katıldığı Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası, "downhill" (yokuş aşağı) branşındaki Türkiye Şampiyonası'nın sıralama turlarıyla başladı.
Sıralama turunda 50 sporcu ter döktü. Yarışta sakatlanan ve dereceye giremeyen toplam 21 sporcu elendi.
Sıralama turunun ardından başlayan Downhill Türkiye Şampiyonası yarışlarında 29 dağ bisikletçisi mücadele etti.
Yarışmada dereceye giren sporcular daha sonra açıklanacak.