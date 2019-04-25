ULEB, THY Avrupa Ligi'nin yeni takvimine karşı çıktı

ANKARA (AA) - Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) ve Avrupa yerel ligleri, 18 takıma yükselen THY Avrupa Ligi'nin 2019-2020 sezonu takvimine karşı olduklarını duyurdu.

Taraflardan yapılan açıklamada, "THY Avrupa Ligi'nin, normal sezonun daha erken başlaması, daha geç sona ermesi ve Dörtlü Final'in önceki yıllara göre bir hafta ertelenmesi dahil olmak üzere takvimde yaptığı değişiklikler, yerel liglerin 2019-2020 sezonunu programlamasını oldukça zorlaştırdı." ifadeleri kullanıldı.

ULEB ve Avrupa yerel liglerinin açıklamasında, 2019-2020 sezonu için takım sayısını 16'dan 18'e yükselten THY Avrupa Ligi'nin, takvimde yapılan değişiklikleri kendilerine 8 Nisan'da haber verdiği vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi:

"Avrupa Ligi Ticari Varlıkları (ECA), 19 Aralık 2018'de, önceki yıllarda olduğu gibi tüm üyelere kendi yerel liglerini planlamaları amacı ile 2019-2020 THY Avrupa Ligi sezonu taslak takvimini gönderdi. 13 Mart 2019'da ECA, Barcelona'daki ofisinde toplantı yapmak için tüm hissedar liglerini davet etti. Bu toplantıda ULEB ve üye ligleri, olumlu bir şekilde iş birliği yapabilmek için ECA'dan daha iyi iletişim kurulması ve şeffaf olunması talebinde bulundu. Toplantıda, nihai takvimin 3 Nisan 2019'da ECA Kurulu tarafından onaylanması gerektiğine dair verilen bilgi dışında somut bir potansiyel takvim değişikliğinden bahsedilmedi. Bu toplantıdan sonra takvimde yapılan önemli değişikliklerle ilgili ULEB'e veya üye liglerine hiçbir şekilde danışılmadı."

Yerel liglerin çoğunun, gelecek sezona ait takviminin belirlendiği hatırlatılarak, "ULEB'in inancı, yerel basketbol, Avrupa basketbolu ve milli takım basketbolu olmak üzere hepsinin yer bulduğu entegre, dengeli bir modelin kullanılabileceği yönündedir. ULEB, basketbolun iyiliği için, açık erişimli piramit yapısına sahip olan ve sportif değerlere dayanan Avrupa spor modelinin temel değerlerine inanmaktadır. ULEB ve üyeleri, ECA ile ortaklarından, Avrupa basketboluna etki edecek, özellikle de ulusal ligleri ilgilendiren kararları alırken kendilerine danışılmasını beklemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Muhabir: Doğa Kırmızoğlu



