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ULEB Avrupa Kupası'nın MVP'si Wilbekin

Darüşşafaka'nın ABD'li basketbolcusu Wilbekin, ULEB Avrupa Kupası'nda normal sezonun MVP'si seçildi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 20:43
ULEB Avrupa Kupası'nın MVP'si Wilbekin
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İSTANBUL (AA) - ULEB Avrupa Kupası'nda normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP), Darüşşafaka'dan ABD'li basketbolcu Scottie Wilbekin oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Darüşşafaka'nın A Grubu'nda lider olarak Top 16 turuna yükselmesinde önemli rol oynayan Wilbekin'in 10 haftalık normal sezonun MVP'si seçildiği bildirildi.

Darüşşafaka'nın 8 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladığı normal sezonda 7 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki Wilbekin, 19 sayı, 5,1 asist ve 1,7 top çalma ortalamaları tutturdu.

Maç başına 20,4 verimlilik puanı elde eden ABD'li oyun kurucu, ligde bu alanda üçüncü sırada bulunuyor.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan

Anahtar Kelimeler:
BasketbolDarüşşafakaMVPScottie WilbekinSpor
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