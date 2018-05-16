Ulaş'ta voleybol turnuvası sona erdi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde düzenlenen ortaokullar arası voleybol turnuvası sona erdi.

Ulaş'ta, Sosyal Destek Programı (SODES) destekli Ulaşlı Gençlik Sporda Birleştik 2 Projesi kapsamında düzenlenen ortaokullar arası voleybol turnuvasında, Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu birinci, Yenikarahisar Mehmet Ali Demet Ortaokulu ikinci, Ulaş İmam Hatip Ortaokulu üçüncü ve Cumhuriyet Ortaokulu dördüncü oldu.

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, kupa töreninde yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan okullara teşekkür etti.

Sporun önemine değinen Yılmaz, "Özellikle gençlerimizin hayatlarının başında kötü alışkanlıklardan uzak durması için spor çok önemli. Gençlerin bedensel, zihinsel, ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak spor alanların da mutlaka olmalıdır." dedi.

Ulaş Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ise beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması amacıyla SODES destekli Ulaşlı Gençlik Sporda Birleştik 2 Projesi kapsamında voleybol, futbol, badminton ve basketbol kursları düzenlediklerini belirtti.

Öğrencilerin spor yapmasına önem verdiklerini dile getiren Gül, şunları söyledi:

"Proje kapsamında 188 saat voleybol kursu alan kız öğrencilerimiz arasında turnuva düzenlendi. Öğrencilerimiz turnuvada kıyasıya mücadele ettiler, yapılan maçlarda öğrenciler, centilmenlik, saygı, hoşgörü, birlikte hareket etme, ekip ruhunu kazanma adına birçok kazanımlar edindiler."

Konuşmaların ardından Kaymakam Yılmaz, öğrencileri tebrik ederek dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.

Kupa törenine, SODES yetkilileri Hasan Yıldırım, Şuayip Yaman, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Bülent Çezik ile kurum amirleri de katıldı.