UEFA'dan Erol Ersoy ve Sabri Çelik'e görev

İSTANBUL (AA) - UEFA gözlemcisi Erol Ersoy, Lüksemburg ile Moldova takımları arasında 8 Eylül Cumartesi günü oynanacak UEFA Uluslar D Ligi 2. Grup maçında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'daki Josy Barthel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

Sabri Çelik ise Moldova ile San Marino takımları arasında 10 Eylül Pazartesi günü oynanacak 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 2019 Elemeleri 1. Grup maçında görevlendirildi.

Moldova'nın Orhei şehrinde bulunan District Sports Complex Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşmanın başlama saati ise TSİ 17.00 olacak.

Muhabir: Süha Gür