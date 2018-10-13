UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

ANKARA (AA) - UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nin gruplarında dördüncü hafta heyecanı, yarından itibaren devam edecek.
Turnuvanın dördüncü haftasında, 4 ligde 23 karşılaşma yapılacak. Bu karşılaşmalar, yarın, 15 ve 16 Eylül'de oynanacak.
B Ligi 2. Grup'ta üçüncü maçına çıkacak Türkiye ise Rusya ile deplasmanda yarın TSİ 19.00'da karşılaşacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde (TSİ) dördüncü hafta programı şöyle:
14 Ekim Pazar:A Ligi
3. Grup: 21.45 Polonya-İtalyaB Ligi
2. Grup: 19.00 Rusya-TürkiyeC Ligi
1. Grup: 21.45 İsrail-Arnavutluk
4. Grup: 16.00 Romanya-Sırbistan
21.45 Litvanya-KaradağD Ligi
3. Grup: 19.00 Azerbaycan-Malta
19.00 Faroe Adaları-Kosova
15 Ekim Pazartesi:A Ligi
2. Grup: 21.45 İzlanda-İsviçre
4. Grup: 21.45 İspanya-İngiltereB Ligi
3. Grup: 21.45 Bosna Hersek-Kuzey İrlandaC Ligi
2. Grup: 21.45 Finlandiya-Yunanistan
21.45 Estonya-MacaristanD Ligi
2. Grup: 21.45 Lüksemburg-San Marino
21.45 Belarus-Moldova
16 Ekim Salı:A Ligi
1. Grup: 21.45 Fransa-AlmanyaB Ligi
1. Grup: 21.45 Ukrayna-Çekya
4. Grup: 21.45 İrlanda Cumhuriyeti-GallerC Ligi
3. Grup: 19.00 Slovenya-Kıbrıs Rum Kesimi
21.45 Norveç- BulgaristanD Ligi
1 Grup: 17.00 Kazakistan-Andorra
21.45 Letonya-Gürcistan
4. Grup: 19.00 Ermenistan-Makedonya
21.45 Cebelitarık-Lihtenştayn
Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu