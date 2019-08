UEFA Süper Kupa Liverpool'un

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

İSTANBUL (AA) - UEFA Süper Kupa maçında Chelsea, Liverpool önünde ilk yarıyı 1-0 üstün bitirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Sadio Mane ile golü bulan Liverpool skoru 1-1'e getirdi. Maçın normal süresi berabere sona erdi.

6. dakikada Salah'ın ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Matip'in kale sahası önünde yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Kepa'da kaldı.

11. dakikada Giroud'nun verdiği pasla ceza sahasına doğru hareketlenen Pedro, gol pozisyonuna girdi. Pedro'nun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Adrian, topu kontrol etti.

16. dakikada Salah, Oxlade-Chamberlain'in pasıyla ceza alanına hareketlendi. Mısırlı futbolcunun sağ çaprazdan kaleye gönderdiği topu, Kepa çeldi.

22. dakikada Chelsea, gole çok yaklaştı. Giroud ile yaptığı verkaçla ceza alanına giren Pedro'nun kale sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üst direkten oyun alanına döndü.

36. dakikada Chelsea golü buldu. Giroud, Pulisic'in ara pasıyla ceza sahasına hareketlendi. Fransız forvet, kale sahası sol çaprazından yerden yaptığı vuruşla topu kaleci Adrian'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1

İkinci yarı

48. dakikada Liverpool, beraberliği yakaladı. Firmino, Fabinho'nun ceza sahasına havalandırdığı topa hareketlendi. Firmino'nun kale sahasına indirdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Mane'nin ilk vuruşunda kaleci Kepa gole izin vermese de seken topu tamamlayan Senegalli futbolcu, durumu 1-1'e getirdi.

75. dakikada Liverpool gole yaklaştı. Henderson'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde bulunan Wijnaldum, topu Salah'ın önüne doğru yuvarladı. Salah'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta yerden giden topu Kepa çeldi. Kale sahası önüne seken topa hareketlenen Van Dijk'ın vuruşunda Kepa'nın kurtardığı meşin yuvarlak, direğe de çarparak oyun alanına döndü. Kale sahasında oluşan karambolde Chelsea savunması topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Uzatmalar

95. dakikada Liverpool golü buldu. Firmino, Mane'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Son çizgiye hareketlenen Firmino'nun yerden gönderdiği pasta sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderen Mane, takımını 2-1 öne geçirdi.

101. dakikada Chelsea, penaltıdan eşitliği yakaladı. Maçın hakemi Frappart, kaleci Adrian'ın ceza sahasında Abraham'a yaptığı müdahale sonrası penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Jorginho, penaltıyı gole çevirdi: 2-2

İlk uzatma devresi 2-2'lik skorla tamamlandı.

113. dakikada Chelsea gole yaklaştı. Abraham'ın pasında topla buluşan Mount'un ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Adrian, meşin yuvarlağı çeldi.

İkinci uzatma devresi de 2-2 sona erdi ve maçın galibi penaltı atışlarıyla belirlendi.

Penaltılar

Liverpool'un penaltılardaki gollerini Firmino, Fabinho, Origi, Alexander-Arnold ve Salah attı.

Chelsea'de penaltı vuruşlarını Jorginho, Barkley, Mount ve Emerson gole çevirdi. Chelsea adına Abraham penaltı atışından faydalanamadı.

Liverpool, penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağladı ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

İstanbul'da tarihi gün

Avrupa'nın ve İngiltere'nin iki büyük ekibinin maçı dolayısıyla futbolun coşkusu İstanbul'da yaşandı.

İngiltere'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda futbolsever, karşılaşmayı tribünden izlerken İstanbul ve Vodafone Park, tarihi günlerinden birini yaşadı.

Maç öncesi halk oyunları gösterisi keyifli anlar yaşattı.

Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadele öncesinde TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korusu ile Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan çocuklar, Bob Marley'in "Three Little Birds" adlı şarkısını seslendirdi.

Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide Süper Kupa da sahada yer aldı. Liverpool kaptanı Jordan Henderson, geçen sezon kazandıkları Şampiyonlar Ligi kupasını platforma yerleştirirken, Chelsea kaptanı Cesar Azpilicueta da Avrupa Ligi kupasını platforma koydu.

Bakan Kasapoğlu da maçı izledi

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Maç öncesinde Taksim Meydanı'nda Liverpoollu taraftarlarla bir araya gelen Kasapoğlu, daha sonra Vodafone Park'a geçerek mücadeleyi takip etti.

Karşılaşmayı kadın hakem yönetti

İki takım arasındaki önemli maçta kadın hakemler görev aldı.

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan kadın hakem Stephanie Frappart yönetti. Frappart'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Manuela Nicolosi ve İrlandalı Michelle O'Neill gerçekleştirdi.

Türk hakem Cüneyt Çakır ise dördüncü hakem olarak saha kenarında yer aldı.

UEFA Süper Kupa maçını izlemek üzere tribünde yerini alan futbolseverler, mücadelenin hakemlerine destek verdi. Hakem dörtlüsü sahaya çıktığı anda tribündekiler alkışlarla desteklerini gösterdi.

Muhammed Salah sevgisi

Liverpoollu taraftarların, takımlarının yıldız oyuncusu Muhammed Salah sevgisi dikkati çekti.

Taraftarların büyük bölümünün Muhammed Salah forması giydiği görüldü. Liverpoollu taraftarlar, takım otobüsünün stada gelişi sırasında skor tabelasındaki görüntülerde en çok teknik direktör Jurgen Klopp ile Muhammed Salah'ı alkışladı.

Yoğun güvenlik önlemi

Karşılaşma öncesinde ve sırasında Vodafone Park'ın yanı sıra taraftarların yoğunlaştığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçı nedeniyle kentte 15 bin polis görevlendirildi.

Stat ve çevresinde 8 bin 500 polis güvenliği sağladı. Kent geneli havalimanı, meydanlar ve otellerde olmak üzere toplam 15 bin polis maç için görev yaptı.

Dünya, İstanbul'daki maçı izledi

Avrupa futbolunun bu önemli gecesinde dünyadaki futbolseverler, Vodafone Park'taki maçı izledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'daki mücadele, Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara geldi.

Karşılaşmayı ayrıca 300 basın mensubu yerinden izledi. Bunların büyük bölümü Türk ve İngiliz gazeteci olurken; Mısır, Fas, İran, Rusya ve Ukrayna'dan da basın mensupları karşılaşmayı takip etti.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan paylaşımda İstanbul'un futbol tarihi ve Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park hakkında çeşitli bilgilere yer verildi.

Merkez, Taksim Meydanı ve Beşiktaş oldu

Karşılaşma öncesindeki merkez, Taksim Meydanı ile Beşiktaş oldu.

Liverpoollu taraftarlar, toplanma merkezi olarak belirlenen Taksim Meydanı'nda saatler öncesinde bir araya geldi. İstiklal Caddesi ve bağlantısındaki sokaklar adeta kırmızıya boyandı.

Chelseali taraftarların toplanma merkezi ise Beşiktaş oldu. Chelseali taraftarlar da maçtan saatler önce coşkulu bir şekilde karşılaşmanın havasına girdi.

Liverpoollu taraftarlar maça daha fazla ilgi gösterdi

Karşılaşmanın oynandığı Vodafone Park tamamen doldu.

Mücadeleyi 40 bine yakın taraftar izlerken, Liverpool taraftarları maça daha fazla ilgi gösterdi.

Tribünlerin büyük bölümünde kırmızı formalı taraftarların olduğu görülürken, Chelseali taraftarlar tribünlerin küçük bir bölümünü doldurabildi.

Türk futbolseverler de tribünde

UEFA Süper Kupa mücadelesine İngiliz taraftarlar kadar Türk futbolseverler de büyük ilgi gösterdi.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor formasını giymiş taraftarlar, tribündeki yerlerini aldı.

44. UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 44. UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Chelsea daha etkili bir futbol sergiledi. Daha çok pozisyona giren Chelsea, 36. dakikada Olivier Giroud'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, ikinci yarıda Alex Oxlade-Chamberlain'in yerine Roberto Firmino'yu sahaya sürdü. Firmino'nun girmesiyle hücumda daha etkili olan Liverpool, 48. dakikada Sadio Mane'nin fileleri havalandırmasıyla 1-1 beraberliği sağladı.

Beraberlik golünün ardından iki takım da fazla riske girmedi. 75'inci dakikada Liverpool önemli bir pozisyonu değerlendiremedi ve normal süre 1-1 tamamlandı.

Uzatma bölümü de 2-2 berabere biterken, Liverpool penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kurarak Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Protokol tribününde önemli isimler

Karşılaşmayı siyaset, spor ve iş dünyasından da birçok isim takip etti.

Mücadeleyi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu izledi.

Maçı ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, milli basketbolcu Cedi Osman ve Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne de izledi.

Liverpool, İstanbul'da yine penaltılarla kazandı

Liverpool, İstanbul'da yine tarihi gecelerden birini yaşadı.

2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya temsilcisi Milan ile karşılaşan İngiliz ekibi, bir kez daha penaltılarla başka bir kupayı kazandı.

Söz konusu yılda Milan karşısında 3-0 geriye düşen Liverpool, ikinci yarıda müthiş bir dönüşe imza atmış ve 3-3 beraberliği sağlamıştı. Normal süresi ve uzatma bölümleri bu şekilde tamamlanan karşılaşmada Liverpool, rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi olmuştu.

Liverpool, 13 yıl aradan sonra bir başka tarihi geceye yine İstanbul'da imza attı. UEFA Süper Kupa mücadelesinde Vodafone Park'ta Chelsea ile karşılaşan Liverpool, normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten maçta, penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kurarak Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Chelsea yine penaltılarda kaybetti

Chelsea, Süper Kupa'yı bir kez daha penaltı atışları sonunda rakibine kaptırmanın şanssızlığını yaşadı.

2013'te Bayern Münih ile bu organizasyonda karşılaşan İngiliz ekibi, normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten karşılaşmada penaltı atışlarında rakibine 5-4 mağlup olarak kupayı yitirmişti.

Beşiktaş tezahüratı

Karşılaşmanın 70. dakikasında az sayıdaki Beşiktaşlı taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarların tezahüratı İngilizleri de hareketlendirdi. Penaltılara giden karşılaşmada Beşiktaşlı taraftarlar, tekrar tezahüratta bulundu.

Karşılaşmanın 13. dakikasında bir taraftar, sahaya girdi. Güvenlik elemanları, Liverpool kalesine yönelen taraftarı yakalayarak saha dışına çıkardı.

Chelsea'nin ön liberosu Jorginho'nun formasında isminin "Jorghino" yazılması dikkati çekti.

Bu arada, karşılaşmayı 38 bin 434 seyircinin izlediği belirtildi.

Frappart'tan kritik kararlar

Maçın hakemi Stephanie Frappart, maçta kritik kararlar verdi.

Chelsea'nin iki golünü ofsayt gerekçesiyle geçerli saymayan Fransız hakem, 99. dakikada Liverpool kalecisi Adrian'ın, ceza sahası içinde rakip oyuncu Tammy Abraham'a yaptığı harekette penaltı noktasını gösterdi.

Salah etkisiz kaldı

Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah, karşılaşmada etkisiz kaldı.

Geçen sezon takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında büyük paya sahip olan Salah, pozisyon bulmakta zorlandı.

Kupa Liverpool'un oldu

44. UEFA Süper Kupa'nın sahibi İngiltere'nin Liverpool takımı oldu.

Vodafone Park'ta bir başka İngiliz ekibi Chelsea ile karşılaşan Liverpool, kupayı penaltı atışları sonunda kazanmayı başardı. Normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten mücadelede rakibine penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Liverpool, 4. kez kupayı müzesine götürdü.

Kupayı 1977, 2001 ve 2005'te kazanan Liverpool, 2019'da da bu başarıyı bir kez daha yakaladı.

Chelsea 3. kez kaybetti

Kupayı sadece 1998'de kazanabilen Chelsea, 3. kez kupayı rakiplerine kaptırdı.

2012'de Atletico Madrid ve 2013'te Bayern Münih'e mağlup olan Chelsea, 2019'da ise Liverpool karşısında kupayı yitirdi.

Liverpool, UEFA Süper Kupa'sını aldı

44. UEFA Süper Kupa'da Chelsea'ye üstünlük kuran Liverpool, kupasını aldı.

Vodafone Park'ta oynanan maçta penaltı atışlarında rakibine üstünlük kuran geçen sezonun Şampiyonlar Ligi kupası sahibi Liverpool, kupasına kavuştu.

Maçın ardından gerçekleştirilen seremonide UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, kupayı takım kaptanı Jordan Henderson'a verdi. Henderson daha sonra kupayı takım arkadaşlarına götürdü. Liverpoollu oyuncular, toplu halde kupayı havaya kaldırarak başarının sevincini yaşadı.

Penaltı atışlarının ardından Liverpool'un teknik heyeti ve oyuncularıyla taraftarları büyük bir sevinç yaşadı. Saha içinde birbirlerine sarılan Liverpoollular, daha sonra mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı.

Seremoninin ardından saha içinde kurulan platformda bir süre sevinen Liverpoollu oyuncular, kupayla daha sonra tribünleri dolaştı.