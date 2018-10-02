UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi Porto

İSTANBUL - EMRAH OKTAY

Bugünkü ismiyle 1992-1993 sezonundan beri düzenlenen Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupasında 27. sezon oynanıyor. Porto ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında 23. kez mücadele ediyor.

Avrupa'nın 1 numaralı kupasında 187 maça çıkan Portekiz temsilcisi, 79 galibiyet, 49 beraberlik ve 59 yenilgi yaşadı.

Porto, Avrupa kupalarında toplamda çıktığı 362 müsabakada ise 170 galibiyet, 77 beraberlik alırken, 115 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.

Kupa avcısı

Portekiz temsilcisi, tarihinde 7'si uluslararası organizasyonlarda olmak üzere toplam 73 kupa kazandı.

2003-2004 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, 1986-1987 sezonunda ise UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kaldıran Porto, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası, 2010-2011 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götürdü.

1987-1988 sezonunda UEFA Süper Kupa'yı kazanan Porto, 2004-2005 ve 1987-1988 sezonlarında da ise Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.

Portekiz Ligi'nde geride kalan sezon son 4 sezonun şampiyonu Benfica'nın önünde ipi göğüsleyen Porto, toplamda 28 kez lig şampiyonluğu elde etti.

Tarihinde 15 kez Portekiz Kupası'nı kaldıran mavi-beyazlı ekip, 23 kez de Portekiz Süper Kupası'nı kaldırdı.

Portekiz Ligi'nde ikinci

Porto, 6. haftası oynanan Portekiz Ligi'nde ikinci durumda bulunuyor.

Ligde yaptığı 6 maçın 5'ini kazanan mavi-beyazlı takım, 1 müsabakada da mağlup oldu. 15 puan toplayan Porto, bu maçlarda 16 gol atarken, kalesindeki 5 golü engelleyemedi.

Portekiz temsilcisinde eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, bu sezon ligde attığı 4 golle takımın en golcü ismi konumunda. Ancak ligdeki son maçta sakatlanan Kamerunlu futbolcu, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı

Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçından 1 puan çıkardı.

İlk hafta müsabakasında Almanya'nın Schalke 04 takımına konuk olan Porto, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Mavi-beyazlıların golünü penaltıdan Otavio attı.

Takım değeri 239 milyon avro

Porto'nun takım değeri 239 milyon avro olarak gösteriliyor.

Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerine göre Portekiz temsilcisinin en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu 26 milyon avro ile Yacine Brahimi oldu. Brahimi'yi 25 milyon avroluk değeriyle eski Galatasaraylı Alex Telles izledi.

Porto'da 9 futbolcu, 10 milyon avro ve üstü piyasa değerine sahip olarak gösterildi.

Galatasaray'ın piyasa değeri ise 96,65 milyon avro oldu.

Kadrosunda tanıdık isimler var

Porto'nun kadrosunda yer alan üç futbolcuyu Türk futbol kamuoyu yakından tanıyor.

Mavi-beyazlı ekibin Brezilyalı sol beki Alex Telles, 2013-2014 sezonunun ikinci yarısı ve 2014-2015 sezonunda Galatasaray'da forma giydi.

Porto'nun Kamerunlu hücum oyuncusu Vincent Aboubakar, 2016-2017 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'ta top koşturdu.

Mavi-beyazlı ekibin UEFA kadrosunda yer almayan Brezilyalı file bekçici Fabiano Riberio da iki sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynadı.

Kadro

Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao'nun çalıştırdığı Porto'nun UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Iker Casillas, Vana Alves

Defans: Maxi Pereira, Eder Militao, Alex Telles, Jorge, Felipe

Orta saha: Yacine Brahimi, Oliver Torres, Hector Herrera, Danilo, Riechedly Bazoer, Otavio, Sergio Oliveira

Forvet: Hernani, Vincent Aboubakar, Moussa Marega, Jesus Corona, Adrian Lopez, Andre Pereira

Not: UEFA kadrosunda B listesindeki futbolcular yer almamıştır.