UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın başlayacak 2018-2019 sezonu grup karşılaşmaları öncesi İspanya'nın Real Madrid ekibi, kupayı en çok müzesine götüren takım olma unvanını elinde bulunduruyor.
İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.
Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptığı final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı.39 farklı takım final oynadı, 22'si kupa kazandı
Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında şimdiye dek 39 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.
Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool, Bayern Münih ve Barcelona 5'er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.Finalistler ve kupa sayıları
Organizasyon tarihinde finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:
TAKIM
FİNAL
KUPA
Real Madrid
16
13
Milan
11
7
Liverpool
8
5
Bayern Münih
10
5
Barcelona
8
5
Ajax
6
4
Inter
5
3
Manchester United
5
3Juventus
9
2
Benfica
7
2
Nottingham Forest
2
2
Porto
2
2
Celtic
2
1
Hamburg
2
1
Steaua Bükreş
2
1
Marsilya
2
1
Chelsea
2
1Borussia Dortmund21
Feyenoord
1
1
Aston Villa
1
1
PSV Eindhoven
1
1
Kızılyıldız
1
1
Atletico Madrid
3
0
Valencia
2
0Reims 20
Fiorentina
1
0
Eintracht Frankfurt
1
0
Partizan
1
0
Panathinaikos
1
0
Leeds United
1
0
Saint-Etienne
1
0
Borussia Mönchengladbach
1
0
Club Brugge
1
0
Malmö
1
0
Roma
1
0
Sampdoria
1
0
Bayer Leverkusen
1
0
Monaco
1
0
Arsenal
1
0Rekor İspanyolların
1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı.
İspanya ekiplerinin 18 kez kazandığı şampiyonada, İtalyanlar ve İngilizler 12'şer, Almanlar 7, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransa, Romanya, İskoçya ve Yugoslavya takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.
ÜLKE
ŞAMPİYON
FİNAL
İspanya
18
29
İtalya
12
28
İngiltere
12
20
Almanya
7
17
Hollanda
6
8
Portekiz
4
9
Fransa
1
6
Romanya
1
2
İskoçya
1
2
Yugoslavya
1
2
Belçika
0
1
Yunanistan
0
1
İsveç
0
1Finaller
Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:
SEZON
ŞAMPİYON
FİNALİST
SONUÇ
1955-56
Real Madrid
Reims
4-3
1956-57
Real Madrid
Fiorentina
2-0
1957-58
Real Madrid
Milan
3-2 (Uzatma)
1958-59
Real Madrid
Reims
2-0
1959-60
Real Madrid
Eintracht Frankfurt
7-3
1960-61
Benfica
Barcelona
3-2
1961-62
Benfica
Real Madrid
5-3
1962-63
Milan
Benfica
2-1
1963-64
Inter
Real Madrid
3-1
1964-65
Inter
Benfica
1-0
1965-66
Real Madrid
Partizan
2-1
1966-67
Celtic
Inter
2-1
1967-68
Manchester United
Benfica
4-1 (Uzatma)
1968-69
Milan
Ajax
4-1
1969-70
Feyenoord
Celtic
2-1 (Uzatma)
1970-71
Ajax
Panathinaikos
2-0
1971-72
Ajax
Inter
2-0
1972-73
Ajax
Juventus
1-0
1973-74
Bayern Münih
Atletico Madrid
1-1, 4-0
1974-75
Bayern Münih
Leeds United
2-0
1975-76
Bayern Münih
Saint-Etienne
1-0
1976-77
Liverpool
B.Mönchengladbach
3-1
1977-78
Liverpool
Club Brugge
1-0
1978-79
Nottingham Forest
Malmö
1-0
1979-80
Nottingham Forest
Hamburg
1-0
1980-81
Liverpool
Real Madrid
1-0
1981-82
Aston Villa
Bayern Münih
1-0
1982-83
Hamburg
Juventus
1-0
1983-84
Liverpool
Roma
1-1 (4-2 pen.)
1984-85
Juventus
Liverpool
1-0
1985-86
Steaua Bükreş
Barcelona
0-0 (2-0 pen.)
1986-87
Porto
Bayern Münih
2-1
1987-88
PSV Eindhoven
Benfica
0-0 (6-5 pen.)
1988-89
Milan
Steaua Bükreş
4-0
1989-90
Milan
Benfica
1-0
1990-91
Kızılyıldız
Marsilya
0-0 (5-3 pen.)
1991-92
Barcelona
Sampdoria
1-0 (Uzatma)
1992-93
Marsilya
Milan
1-0
1993-94
Milan
Barcelona
4-0
1994-95
Ajax
Milan
1-0
1995-96
Juventus
Ajax
1-1 (4-2 pen.)
1996-97
Borussia Dortmund
Juventus
3-1
1997-98
Real Madrid
Juventus
1-0
1998-99
Manchester United
Bayern Münih
2-1
1999-00
Real Madrid
Valencia
3-0
2000-01
Bayern Münih
Valencia
1-1 (5-4 pen.)
2001-02
Real Madrid
Bayer Leverkusen
2-1
2002-03
Milan
Juventus
0-0 (3-2 pen.)
2003-04
Porto
Monaco
3-0
2004-05
Liverpool
Milan
3-3 (3-2 pen.)
2005-06
Barcelona
Arsenal
2-1
2006-07
Milan
Liverpool
2-1
2007-08
Manchester United
Chelsea
1-1 (6-5 pen.)
2008-09
Barcelona
Manchester United
2-0
2009-10
Inter
Bayern Münih
2-0
2010-11
Barcelona
Manchester United
3-1
2011-12
Chelsea
Bayern Münih
1-1 (4-3 pen.)
2012-13
Bayern Münih
Borussia Dortmund
2-12013-14Real MadridAtletico Madrid4-1 (Uzatma)2014-15
BarcelonaJuventus3-1
2015-16Real Madrid Atletico Madrid 1-1 (5-3 pen.)2016-17Real MadridJuventus4-1
2017-18Real MadridLiverpool3-1