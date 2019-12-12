UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 5 büyük lig damgası

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez son 16 turuna sadece Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden takımlar kaldı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu "Kupa 1"de, grup aşaması 6. ve son hafta maçlarıyla sona erdi.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) mücadele eden 16 takım, gruplarında ilk iki sırayı alarak bir üst tura yükseldi.

İngiltere'den geçen yıl final oynayan Tottenham ve Liverpool'un yanı sıra Chelsea ve Manchester City, İspanya'dan Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Valencia, İtalya'dan Juventus, Napoli, Atalanta, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Leibzig, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon tur atlayan takımlar oldu.

Turnuvada Club Brugge, Olympiakos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Salzburg, Inter, Benfica ve Ajax, gruplarında üçüncü sırada yer alarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Atalanta tarih yazdı

Tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan İtalyan temsilcisi Atalanta, adını son 16 takım arasına yazdırarak taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.

Manchester City, Dinamo Zagreb ve Shakhtar Donetsk ile C Grubu'nda yer alan Atalanta, son maçında Ukrayna ekibini 3-0 yendi.

Grupta lider Manchester City ve ikinci sıradaki Atalanta tur biletini alırken, Shakhtar Donetsk yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Gençler damga vurdu

Grup aşamasının son haftasında en genç gol atan futbolcu ve forma giyen en genç kaleci unvanları el değiştirdi.

Barcelona'da forma giyen Ansu Fati, takımının Inter'i 2-1 yendiği maçın 86. dakikasında fileleri havalandırdı ve 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.

E Grubu'nda yer alan Genk'te forma giyen 17 yaşındaki Maarten Vandevoordt, bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç kaleci oldu. Vandevoordt, 2016-17 sezonunda 18 yaşındayken Benfica kalesini koruyan Svilar'ın rekorunu kırdı.