UEFA, Galatasaray kararını açıkladı

CENEVRE (AA) - UEFA, Galatasaray'a Finansal Fair Play kuralları kapsamında para cezası ve futbolcu sayısı kısıtlaması cezaları verdi.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, UEFA ile Galatasaray arasında 4 yılı (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları) kapsayacak şekilde anlaşmanın yapıldığı duyuruldu.

Yapılan anlaşmaya göre 2019 yılını 20 milyon avro ve 2020'yi de 10 milyon avro zararla kapatması yönünde karar alınan Galatasaray'ın 2021 yılını ise borçsuz tamamlaması gerektiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün, 2017-18 sezonunda başlayan UEFA organizasyonlarına katılarak kazanacağı 15 milyon avroya kadar toplam tutarı UEFA'ya ödemeyi kabul ettiği ve 6 milyon avrosunun anlaşmanın süresine bakılmaksızın UEFA'ya ödenmesi gerektiği belirtildi.

Geriye kalan 9 milyon avro tutarının ödenmesi şartlara bağlandığı ve kulübün uzlaşma sözleşmesinde belirtilen operasyonel ve mali önlemlere uygunluğuna bağlı olarak belirli durumlarda bu ödeme yükümlülüğünün kaldırılacağı ifade edildi.

Galatasaray'ın UEFA'ya bildireceği futbolcu sayısında da kısıtlamaya gideceği ve 2018-2019 sezonunda 25 yerine azami 21 futbolcunun UEFA listesinde yer alabileceği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı kulübün 2019-2020 sezonunda 22 oyuncu, 2020-2021 sezonunda 23 oyuncu ve 2021-2022 sezonunda ise 25 oyuncu kaydedebileceği aktarıldı.

Muhabir: Fatih Erel