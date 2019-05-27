UEFA Avrupa Ligi'nin en golcüleri

ANKARA (AA) - İki İngiliz ekibi Arsenal ve Chelsea'nin 29 Mayıs Çarşamba günü finalde karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi'nin en golcü oyuncusu unvanını Fransız Olivier Giroud ile Sırp Luka Jovic paylaşıyor.

Turnuvada finale yükselen Chelsea'de forma giyen 32 yaşındaki Giroud, grup aşamasında 4, eleme turlarında ise 6 kez ağları sarsarak takımının başarısında önemli rol oynadı.

Yarı finalde Chelsea'ye elenen Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 21 yaşındaki Jovic ise grup aşamasında ve eleme turlarında 5'er kez ağları sarsarak turnuvayı 10 golle tamamladı.

İki oyuncunun arkasında, 8'er golle Arsenalli Pierre-Emerick Aubameyang, Sevillalı Wissam Ben Yedder ve Salzburglu Munas Dabbur yer alıyor.

Gol rekoru Larsson'da

Eleme maçları dahil UEFA Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu konumunda İsveçli Henrik Larsson bulunuyor.

Feyenoord, Celtic ve Helsingborgs takımlarıyla çıktığı maçlarda elemeler dahil 40 golle turnuvanın gelmiş geçmiş en golcü futbolcusu konumundaki İsveçli eski oyuncuyu, 34 golle Hollandalı Klaas Jan Huntelaar ve 31'er golle Kolombiyalı Radamel Falcao ile İspanyol Aritz Aduriz izledi.

En çok kazanan Reyes

Bu sezon İspanya İkinci Lig ekibi Extremadura'nın kadrosunda bulunan Jose Antonio Reyes, Atletico Madrid ile 2010 ve 2012, Sevilla ile 2014, 2015 ve 2016'da olmak üzere kupada 5 kez mutlu sona ulaştı.

İngiliz Ray Clemence, Fransız Kevin Gameiro, İtalyan Giuseppe Bergomi, Nicola Berti, İspanyol Daniel Carriço, Coke, Vitolo, Vicente Iborra ile Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, UEFA Kupası sevincini üçer kez yaşadı.

Bir sezonda en çok gol atan Falcao

Monaco'da forma giyen Radamel Falcao, 2010-2011 sezonunda Porto'da attığı 17 golle, UEFA Kupası tarihinde bir sezon içinde en fazla gol atan oyuncular listesinde ilk sırada yer aldı.

Bir sezonda en çok ağları sarsan oyuncular listesinde ikinci sırada ise Jürgen Klinsmann bulunuyor. Alman oyuncu,1995-1996 sezonu finalinde, Fransa'nın Bordeaux takımını toplamda 5-1'lik averajla yenerek şampiyon olan Bayern Münih'in, o sezon attığı 32 golün 15'ini kaydetmişti.

Ipswich Town'ın santrforu John Wark, 1980-1981 sezonunda kupayı kazanan takımı adına, Geertruida Maria Geels ise 1975-1976 sezonunda Ajax formasıyla 14'er gol atarak bir sezonda en çok gol atan üçüncü oyuncular olarak dikkati çekti.

Bir maçta 6 gol attı

UEFA Kupası'nda bir maçta en çok gol atan oyuncu rekorunu, Bosna Hersekli Eldar Hadzimehmedovic elinde tutuyor. Norveç ekibi Lyn'in Faroe Adaları'ndan NSI Runavik'i 6-0 yendiği karşılaşmada Hadzimehmedovic, takımının tüm gollerine imza attı.

Organizasyon tarihinde, 5 gol birden atan 5 futbolcu yer alıyor. 1971-1972 sezonunda Eintracht Braunschweig'in Glentoran'ı 6-1 yendiği karşılaşmada Ludwig Bründl, 1976'da Derby County'nin Finn Harps'ı 12-0 mağlup ettiği maçta Kevin Hector, 1984-1985 sezonunda Lüksemburg'un Red Boys Differdange takımına Ajax'tan Marco van Basten, 1992'de Valencia önünde Napoli adına Uruguaylı Daniel Fonseca ve 2016'da Genk karşısında Athletic Bilbao formasıyla Aritz Aduriz 5 gol kaydetti.

En farklı galibiyet Ajax'tan

UEFA Kupası'nın en farklı galibiyetini Hollanda'nın Ajax takımı, Lüksemburg'un Red Boys Differdange ekibini 14-0 yenerek elde etti.

1984-1985 sezonundaki eşleşmenin Lüksemburg'da oynanan ilk karşılaşması ise 0-0 sona ermişti.

İki maçta toplam 21 gol

Bir başka Hollanda takımı Feyenoord ise kupada bir eşleşmede en çok gol atan ekip olarak rekor kırdı. Feyenoord, 1972-1973 sezonunda Lüksemburg takımı Rumelange ile yaptığı iki maçta 21 gol atarak kırılması zor bir rekora imza attı.

Hollanda ekibi, ilk maçı 9-0, rövanşı da 12-0 kazanarak bir üst tura çıkmayı başardı.

En çok forma giyen oyuncu Bergomi

UEFA Kupası'nda en çok forma giyen oyuncu, İtalyanların unutulmaz ismi Giuseppe Bergomi oldu. Bergomi, Inter formasıyla 96 UEFA Kupası maçına çıktı.

Alman Frank Rost, Werder Bremen, Schalke 04 ve Hamburg formalarıyla 90 maçla ikinci, Yunan forvet Dimitris Salpingidis ise PAOK ve Panathinakos formalarıyla 76 maçla üçüncü sırada yer aldı.

İlk gol Güney Afrikalı futbolcudan

Uluslararası Fuar Şehirleri Kupası adı altında 1955'te başlayan organizasyonun ilk maçı, 4 Haziran 1955'te İsviçre'de Charlton ile Basel arasında oynandı.

Charlton'ın 5-0 kazandığı bu maçta kupanın ilk golünü de İngiliz takımının Güney Afrikalı oyuncusu Eddie Firmani attı. Turnuvanın ilk hat-trick'ini ise Arsenal'ın forveti Cliff Holton kaydetti.

1971'de UEFA Kupası adı altında düzenlenen ilk kupayı İngiliz takımı Tottenham müzesine götürdü. Başlangıçta iki ayaklı finallerle oynanan kupada, 1998'den itibaren tarafsız sahada yapılan tek maçlı finallere dönüldü. 1998'de Paris'teki Parc des Princes'te Inter ve Lazio arasında oynanan finali, Inter 3-0 kazandı.UEFA Kupası istatistikleri

UEFA Kupası'nın 1971'den bu yana dikkati çeken istatistikleri şöyle:

En çok kazanan kulüpler:

Sevilla 5 kez (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16)

Atletico Madrid 3 kez (2009/10, 2011/12, 2017/18)

Inter 3 kez (1990/91, 1993/94, 1997/98)

Juventus 3 kez (1976/77, 1989/90, 1992/93)

Liverpool 3 kez (1972/73, 1975/76, 2000/01)

En çok kazanan teknik direktörler:

Giovanni Trapattoni - 3 kez (Juventus 1976/77, 1992/93, Inter 1990/91)

Unai Emery - 3 kez (Sevilla 2013/14, 2014/15, 2015/16)

Juande Ramos - 2 kez (Sevilla 2005/06, 2006/07)

Luis Molowny - 2 kez (Real Madrid 1984/85, 1985/86)

Jose Mourinho - 2 kez (Porto 2002/03, Manchester United 2016/17)

Rafael Benitez - 2 kez (Valencia 2003/04, Chelsea 2012/13)

Diego Simeone - 2 kez (Atletico Madrid 2011/12, 2017/18)

En çok kazanan ülkeler:

İspanya 11, İtalya 9, İngiltere 8, Almanya 6, Hollanda 4, Portekiz 2, İsveç 2, Rusya 2, Belçika 1, Türkiye 1, Ukrayna 1

En çok gol atan oyuncular:

Henrik Larsson (Feyenoord, Celtic, Helsingborgs): 40

Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04): 34

Radamel Falcao (Porto, Atletico Madrid): 31

Aritz Aduriz (Athletic Bilbao): 31

Bir sezon içinde en fazla gol atan oyuncular:

Falcao (Porto 2010/11): 17

Jürgen Klinsmann (Bayern Münih, 1995/96): 15

Geertruida Maria Geels (1975/76): 14

John Wark (Ipswich Town, 1981/82): 14