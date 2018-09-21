UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları, 6 gruptaki 12 mücadeleyle tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
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ANKARA (AA) - Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları, 6 gruptaki 12 mücadeleyle tamamlandı.

D Grubu'ndaki Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanından eli boş döndü. Sahadan 4-1 galip ayrılan Dinamo Zagreb'in gollerini, Ivan Sunjic, İzet Hajrovic (2) ve Dani Olmo kaydetti. Sarı-lacivertlilerin golü ise Roman Neustaedter'den geldi.

Turnuvanın favorilerinden Arsenal, evinde oynadığı Vorskla Poltava maçını, Pierre-Emerick Aubameyang (2), Danny Welbeck ve 57. dakikada oyuna giren Mesut Özil'in golleriyle 4-2 kazandı.

TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Ludogorets (Bulgaristan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-3

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Zürih (İsviçre): 0-1

B Grubu:

Celtic (İskoçya)-Rosenborg (Norveç): 1-0

Leipzig (Almanya)-Salzburg (Avusturya): 2-3

C Grubu:

Slavia Prag (Çekya)-Bordeaux (Fransa): 1-0

Kopenhag (Danimarka)-Zenit (Rusya): 1-1

D Grubu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Fenerbahçe: 4-1

Spartak Trnava (Slovakya)-Anderlecht (Belçika): 1-0

E Grubu:

Arsenal (İngiltere)-Vorskla Poltava (Ukrayna): 4-2

Sporting Lizbon (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan): 2-0

F Grubu:

Olympiakos (Yunanistan)-Real Betis (İspanya): 0-0

Dudelange (Lüksemburg)-Milan (İtalya): 0-1

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

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