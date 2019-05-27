UEFA Avrupa Ligi'nde finale doğru

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi finalinde 29 Mayıs Çarşamba günü Arsenal ile karşılaşacak Chelsea, finale yenilgisiz geldi.

İtalyan teknik adam Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea, kulüpler düzeyinde Avrupa'nın 2 numaralı kupasında grup aşamasından itibaren 14 maça çıktı.

Chelsea, finale çıkana kadar Avrupa Ligi'nde yaptığı 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı

En golcüsü Giroud

İngiliz ekibinin bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü futbolcusu Fransız yıldızı Olivier Giroud oldu.

Fransız futbolcu, Avrupa Ligi'nde takımına 10 gol kazandırdı. Pedro Rodriguez, Ruben Loftus-Cheek, Callum Hudson-Odoi dörder, Willian 3, Ross Barkley ve Marcos Alonso ikişer gol kaydetti.

Arsenal'den 14 maçta 2 mağlubiyet

Chelsea'nin finaldeki rakibi Arsenal ise finale gelene kadar 14 maçta 2 kez yenildi.

İspanyol teknik adam Unai Emery yönetimindeki Arsenal, kulüpler düzeyinde Avrupa'nın 2 numaralı kupasında grup aşamasından itibaren 14 maça çıktı. İngiliz ekibi, 14 maçta 11 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

E Grubu'nda tek puan kaybını sahasında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile berabere kalarak yaşayan "Topçular", organizasyondaki mağlubiyetlerini ise son 32 turunda Belarus ekibi BATE Borisov ve son 16 turunda Fransa'nın Rennes takımına karşı aldı.

En golcü isim Aubameyang

Arsenal'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü ismi Gabonlu yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang oldu.

Yarı finalde Valencia karşısında "hat-trick" yapan 29 yaşındaki Aubameyang, Vorskla Poltava ve Rennes maçlarında ikişer, Valencia karşısındaki ilk maçta da bir gol atmayı başardı.

Arsenal'da Alexandre Lacazette 5, Sokratis Papastathopoulos, Aaron Ramsey ve Danny Welbeck ikişer kez rakip fileleri havalandırdı.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik adamları İspanyollar

İspanyol teknik adamların 10 kez şampiyonluk yaşadığı kupada, İtalyanlar 9, Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3, Arjantinli ve İsveçliler ise 2 defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fatih Terim, 2000 yılında Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam oldu. İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar ve Rumenler birer kez kupa şampiyonluğuna teknik adam olarak ulaştı.

Rekor Emery ve Trapattoni'de

Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar İtalyan Giovanni Trapattoni ve İspanyol Unai Emery oldu.

Emery üç sezon önce Sevilla'nın başında üst üste 3. kez Avrupa Ligi'ni kazanarak Trapattoni'yi yakalamıştı.

Trapattoni ise 1977 ve 1993'te Juventus, 1991'de de Inter ile kupaya uzandı.

İspanyol 3 teknik adam, kupayı ikişer kez kaldırma başarısı gösterdi. Real Madrid ile 1985 ve 1986'da Luis Molowny, Sevilla ile 2006 ve 2007'de Juande Ramos, 2004'te Valencia ve 2013'te Chelsea ile Rafael Benitez, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Avrupa dışından sadece Simeone kazandı

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne dek Avrupa dışından tek teknik direktör kazanmayı başardı.

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, 2012 ve 2018'de takımını şampiyonluğa taşırken, kıta dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör unvanını aldı.