UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının dördüncü haftasında yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, D Grubu'nda Belçika'nın Anderlecht takımını saat 18.50'de konuk edecek.

Beşiktaş, I Grubu'nda bir başka Belçika temsilcisi Genk'e TSİ 20.55'te konuk olurken, Akhisarspor ise J Grubu'nda İspanya'nın Sevilla ekibini aynı saatte ağırlayacak.

Ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

18.50 Fenerbahçe - Anderlecht (Belçika)

18.50 Astana (Kazakistan) - Jablonec (Çekya)

20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya)

20.55 Spartak Moskova (Rusya) - Rangers (İskoçya)

20.55 Lazio (İtalya) - Olympique Marsilya (Fransa)

20.55 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.55 Genk (Belçika) - Beşiktaş

20.55 Malmö (İsveç) - Sarpsborg (Norveç)

20.55 Akhisarspor - Sevilla (İspanya)

20.55 Krasnodar (Rusya) - Standard Liege (Belçika)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rennes (Fransa)

20.55 Vidi (Macaristan) - PAOK (Yunanistan)

20.55 BATE (Belarus) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Zürih (İsviçre)

23.00 Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya)

23.00 Rosenborg (Norveç) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Kopenhag (Danimarka)

23.00 Bordeaux (Fransa) - Zenit (Rusya)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Spartak Trnava (Slovakya)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz)

23.00 Vorskla Poltava (Ukrayna) - Karabağ (Azerbaycan)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Dudelange (Lüksemburg)

23.00 Real Betis (İspanya) - Milan (İtalya)



Muhabir: Mutlu Demirtaştan