"Üç puanı hak ettiğimizi düşünüyoruz"





KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor'un Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulunan yeşil-beyazlı kulübün ikinci başkanı Selçuk Aksoy, iyi oyununun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İstemedikleri bir skorla maçı tamamladıklarını ifade eden Aksoy, "Son dakikalarda bulduğumuz golle bir puan aldık ama 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyoruz. İkinci penaltıyı kaçırdıktan sonra Beşiktaş'ın 2-1 öne geçmesiyle maç tersine döndü. Yine son dakikalarda 2-2'yi bulduk. Üstün mücadeleden dolayı takımımızı, tebrik ediyorum. Sonuçta 1 puanda iyi bir puandır diye değerlendiriyoruz." dedi.

Atiker Konyaspor'un kazandığı ikinci penaltı sonrası Beşiktaş teknik heyetinin itiraz ettiğini hatırlatılan Aksoy, şöyle devam etti:

"Pozisyonun tekrarını çok izleyemedik. Oyun esnasında pozisyon ceza sahası içinde olduğu için maç esnasında pozisyona hakim değildik. Sonuçta hakem VAR'a gitti. Oradan gelen kararda penaltıyı verdi. Penaltıyı gole çeviremedik. Orada 2-0'ı yakalasaydık maçın seyri daha farklı olacaktı. Önümüzdeki haftalarda bu iyi oyunu sergilersek daha üst sıralara tırmanacağız."





- Konyaspor-Beşiktaş 21 yaş altı futbol maçında çıkan olaylar





Aksoy, Beşiktaş ile oynadıkları 21 Yaş Altı Ligi karşılaşmasının ardından çıkan olayların tasvip edilmeyen bir durum olduğunu dile getirdi.

Yönetim olarak Beşiktaş kafilesine geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını anımsatan Aksoy, "Biz tarafları dinledik. Olayları hafta içerisinde de tetkik ettireceğiz. Saha içerisinde istemediğimiz olaylar bunlar. Yaşanan olayları Konyaspor ve Beşiktaş camialarına mal etmek istemiyoruz." diye konuştu.

Aksoy, kulüp olarak olayların değerlendirilip gerekli cezaların verilmesi için bu hafta yetkililerle görüşmeler yapacaklarını, alınacak bilgiler doğrultusunda hafta içerisinde gerekli açıklamayı yapacaklarını belirtti.

Kişilerin değil camiaların önemli olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Çıkan görüntülerle alakalı olarak Taner Ay bizim altyapı sorumlumuz. Bugün sosyal medyada kendisine ciddi bir baskı yapıldı. Olaylar yaşandıktan sonra Yasin Sülün'ün tahriklerinden dolayı ceza alıp sahanın dışına gönderildiğini öğrendik. Olaylarda Beşiktaşlı oyunculara yapılan darbe de var, yerde yatan Konyasporlu oyuncular da var. Şu taraf suçlu diyemeyiz."