ÇANKIRI (AA) - U17 Futbol Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakaları Çankırı'da başladı.

Atatürk Stadı'nda düzenlenen şampiyonada 5 takım mücadele edecek.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yaptıklarından dolayı memnun olduğunu söyledi.

Gelen sporculara iyi bir ev sahipliği yapacaklarını belirten Gerginci, "Bu turnuvalar Türkiye genelinde 14 il merkezinde uygulanıyor. Aslında müsabakalara 6 takım katılacaktı ancak bir takımımız bazı nedenlerden dolayı katılamadı o yüzden 5 takımımız şu anda Çankırı'da ikamet ediyor. İnşallah bugüne kadar yaptığımız ve bundan sonra da çok iyi bir ev sahipliği göstererek buradan dereceye giren takımları Türkiye Şampiyonasına finallere uğurlayacağız." diye konuştu.

Müsabakalar 10 Haziran'a kadar devam edecek.