TVF'nin enerji sponsoru OPET oldu





İSTANBUL (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), akaryakıt markası OPET ile sponsorluk anlaşması yaptı.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen imza törenine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca ve Japonya'da düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın teknik heyet ve oyuncuları katıldı.

Önemli bir sponsorluk anlaşmasını hayata geçirdiklerini söyleyen Mehmet Akif Üstündağ, "Takım sporlarında ülkemizin yüz akı olan, göğsümüzü kabartan sultanlarımızı Japonya'ya yolcu etmeden önce çok önemli bir sponsorluk anlaşması yapıyoruz. Bu iş birliğinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu birlikteliğin uzun yıllar devam etmesini arzu ediyorum. Japonya'ya Dünya Şampiyonası'na gidiyoruz. Millilerimize başarılar diliyor, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Tokyo Olimpiyatları'na da bu ekibi yolcu edeceğiz. Takımımız Japonya'ya alışacak ve 'Olimpiyatlara da geliyoruz.' diyecek." diye konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılarıyla her zaman gurur duyduklarını söyleyen OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca ise Türk sporuna verdikleri desteği voleybolla taçlandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk sporunun gelişimi ve uluslararası başarılarının artması için futbol ve basketbol milli takımlarımızın sponsorluğunu yapıyoruz. Bu alandaki desteğimizi voleybolla da taçlandırıyoruz. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın çarpıcı ve dikkat çekici başarıları bizleri her zaman gururlandırıyor. Filenin Sultanlarına iyi yolculuklar dilerken, Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz. Şampiyonada göğsümüzü kabartacak maçlar çıkarmalarını ve coşku ile yurda dönmelerini bekliyoruz."

A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti de "Dünya Şampiyonası öncesi böyle bir destek almak bizim için çok önemli. Bu anlaşmayla bize ne kadar inandıklarını ortaya koyuyorlar." dedi.

Takım kaptanı Eda Erdem Dündar ise "Bu tarz ortaklıklarla desteklenmek bizi mutlu ediyor. Bu anlaşmanın bize şans getirmesini bekliyorum. Bir an önce Japonya'ya gitmek ve turnuvaya başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İmza töreni karşılıklı hediyelerin verilmesiyle sona erdi ve ay-yıldızlı ekip Japonya'ya uğurlandı.

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası 29 Eylül- 20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.